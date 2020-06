Raúl Figueroa, ministro de Educación: “Por una razón de equidad, el retorno a clases es fundamental”

Para revisar temas claves que están afectando a la educación durante la pandemia, como el retorno a clases presenciales, la suspensión de clases en un colegio de San Bernardo por morosidad, y la de aumento de la deserción escolar por la migración a la educación virtual, Ciudadano ADN tuvo una larga conversación con el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

El titular de la cartera insistió en que las clases presenciales volverán “cuando las condiciones sanitarias lo permitan” y que ese retorno será “gradual”, respondiendo a autoridades como el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien llamó a que “asumamos que este año no van a haber clases presenciales”.

Figueroa enfatizó que “es fundamental comprender que, por una razón de equidad, el retorno a clases es fundamental”. Esto, debido a que la situación actual conlleva “efectos negativos en el aprendizaje”, como el aumento de las brechas y de la deserción escolar. Por eso, y recordando que las mediciones PISA muestran un rezago de un año de los estudiantes chilenos con sus pares de los países OCDE, y que aumenta a 3 en los más vulnerables, Figueroa insistió en que “anunciar hoy día un término del año escolar es derechamente una equivocación y genera más incertidumbre”.

“Nada reemplaza el efecto de la clase presencial”, enfatizó el ministro. “Si un alumno de 1º básico si no tiene un adulto que lo acompañe, no va a aprender a leer”. Mantener el norte de volver a clases, dijo, “no es voluntarismo, es porque sabemos que hay que combinar lo sanitario con medidas concretas que impiden que un porcentaje enorme vaya quedando al margen. No todos los chilenos tienen conectividad a internet, muchos alumnos quedarían al margen del proceso educativo y eso no lo podemos permitir”.

Precisamente la deserción escolar es uno de los temas que más preocupa a Figueroa. Por eso, el ministerio conformó un grupo de trabajo con 12 expertos, que “en un plazo breve” y “con un sentido de urgencia” complementen medidas en el contexto del coronavirus. “Hoy tenemos 180.000 niños al margen del sistema escolar. Es un número altísimo, y el riesgo que se corre es que ese número aumente muchísimo”.

Un escenario donde establecimientos como el Denham School de San Bernardo suspendió sus clases argumentando que la morosidad en los pagos supera el 50%. Al respecto, Figueroa recordó que un 7% de la matrícula nacional pertenece a los colegios pagados, otro porcentaje similar cuenta con financiamiento compartido, y el resto, que pertenece al Estado, “tiene continuidad asegurada”. Las acciones que surgen desde el ministerio para impedir estas situaciones tienen que ver con “mediar para que establecimientos o comunidades vayan encontrando soluciones específicas para los apoderados que tienen dificultades”, siempre de manera focalizada.

El ministro agregó que “los apoderados deben comprender que se trata de un servicio anual, si no pagan, a los profesores no se les va a seguir pagando”. También recordó que “en la educación pública siempre hay cupos disponibles para las familias puedan optar” en caso de que quieran o deban retirarse de la educación privada.

Figueroa también fue consultado por la propuesta de derivar el 30% de los recursos del Fondo Solidario a las universidades privadas, que fue calificada de “expropiación” por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en entrevista con ADN Hoy. El ministro insistió en que el fondo solidario “tiene la única finalidad de prestar recursos a los alumnos para costear aranceles, no se puede destinar a una finalidad diferente” y que el Fisco lo estuvo “históricamente rellenando porque las universidades no estaban en condiciones de administrarlo”. La propuesta es una glosa de la Ley de Presupuesto, que “no cambia la ley” y sería válida solo por el 2019. “Es una propuesta en un proceso complejo, y los rectores deberían abrirse a analizarla. No es una expropiación, es una propuesta”, dijo el ministro, invitando a los rectores a tomar una “mirada moderna”, que apoye a “la mayor cantidad de alumnos disponibles” y no a “un segmento específico que se ha visto beneficiado de esos recursos durante 40 años dejando al margen a otros”.

Simce, CAE y el futuro tras la pandemia

La autoridad de educación también anunció que, dado el contexto, el Simce de este año tendrá “un carácter de diagnóstico” para analizar cómo el sistema se adecuó a las condiciones del COVID. Sobre la PSU, en tanto, reiteró que “como tal ya no existe, la última que se rindió fue en enero”, y para la prueba de transición que se contempla para este año se adecuó el temario, que llega hasta 3º medio, y que “la fecha va a depender del retorno a clase, en la medida que las circunstancias lo permitan”.

Sobre la deuda del CAE, que preocupa a muchos deudores que están quedando sin trabajo, Figueroa enfatizó que “el ministro Briones ha sido claro en señalar que la conversación está centrada en protección económica, empleo y salarios”, por lo que “no está dentro de las prioridades”. El proyecto de ley que modifica radicalmente el crédito lleva dos años tramitándose, y “ahí tiene que centrarse la discusión”, explicó, recordando que “una persona que queda sin trabajo y se acoge a la Ley de Protección al Empleo queda eximida de pagar su cuota de CAE”.

La autoridad también se mostró “muy orgulloso” del nuevo canal TV Educa Chile, que ya está llegando al 80% de los hogares de Chile. Dado que se trata de una iniciativa que surge de los canales agrupados en Anatel y Arcatel, “el compromiso es seguir adelante mientras la crisis se mantenga”, pero “debemos empezar a analizar con ojos de política pública como podemos proyectarla”.

Figueroa reiteró que su ministerio está generando, junto con Salud, los protocolos necesarios para un retorno a clases, adaptándose “con flexibilidad” a las diversas características de cada colegio, desde escuelas unidocentes a grandes liceos. Un retorno que podría ser gradual: “en las comunas donde el COVID está más controlado, es un dato que se está efectivamente trabajando”.

Finalizando la entrevista, el ministro recalcó que “sería súper fácil decir ‘van a partir las clases’ y poner una fecha, me quito un montón de problemas de encima. Pero imagínate un niño que va a un colegio que estaría en condiciones de volver, pero no lo puede hacer porque fijamos una fecha que se nos pasó de largo. Aquí hay que ser muy responsables”.