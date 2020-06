Ministra del Trabajo por limitación entre fondos de pensiones: “Es importante que esto esté regulado”

Las repercusiones por el anuncio del Gobierno de Sebastián Piñera el pasado miércoles se siguen generando, especialmente en redes sociales. Las indicaciones que La Moneda ingresó al proyecto que regula a los asesores previsionales y limita el traspaso entre fondos de pensiones, abrió un intenso debate.

En ello, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, comentó las críticas que se generaron en las últimas horas: “Ayer hubo una gran polémica y la gente se quedó con los titulares y no leyó la norma completa ni lo que se estaba planteando”, partió comentando en conversación con radio Concierto.

“Hoy tenemos un plazo de de 4 a 5 días para poder efectuar los cambios, lo que se está planteando es que nunca pueda ser más de 30 días, por lo tanto no se está limitando las posibilidades de cambiarse de fondo. La verdad resulta bien absurdo que algunas veces tomemos las recomendaciones de estos organismos y otras veces no”, dijo la titular de la cartera.

Sobre las recomendaciones que se indicaron, Zaldívar comentó que: “es importante que esto esté regulado porque se han producido ciertos cambios absolutamente indiscriminados, sin ningún tipo de razón, que han terminado perjudicando profundamente a los afiliados”.

“Entonces esto viene de una recomendación de dos organismos absolutamente serios con informes que fueron publicados con anterioridad y, por lo tanto, no es que esto se haya hecho a la medida”, agregó la ministra.

Respecto a la regulación de asesores previsionales, Zaldívar comentó que “deben estar registrados, deben dar garantías de conocimiento y deben también ser responsables por sus recomendaciones“.

“Nadie tiene una bola de cristal y la verdad que la mayoría de las personas no tenemos conocimiento o información privilegiada para poder saber con anticipación cuáles van a ser las fluctuaciones. Si uno revisa las recomendaciones de Felices y Forrados, así como hay oportunidades en las que han acertado, hay otras que no, y sus informes muestran que hay personas que han perdido dinero y otras que no lo han hecho”, complementó.