Ejecutivo puso discusión inmediata a proyecto de ley sobre resguardo de infraestructura crítica

El Gobierno dio suma urgencia al proyecto de ley que fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado como también la discusión inmediata del proyecto de resguardo de infraestructura crítica, lo que ha generado fuertes críticas desde la oposición.

El presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Jorge Brito, señaló que no pueden darle prioridad a dichos proyectos frente a la situación sanitaria de nuestro país y acotó no entender en qué país vive el mandatario. “Realmente no sabemos en qué país está viviendo el Presidente Piñera y el ministro Espina, que en medio de esta brutal pandemia y con tanto dolor, intentan forzar al Congreso a tramitar esta ley de inteligencia y la ley de infraestructura crítica”, manifestó.

“El Presidente Piñera y el ministro Espina deben dejar de usar a las Fuerzas Armadas como si fueran un botín político del Gobierno de turno. Hay miles de funcionarios y funcionarias desplegadas en todo el territorio nacional cumpliendo labores y poniendo en riesgo su salud para resguardar la salud de la población”, afirmó el parlamentario.

Con las urgencias que el Gobierno ingresó, se debería despachar en los próximos seis días, al menos lo relativo al proyecto de Infraestructura Crítica.