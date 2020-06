Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado, y entrega de cajas de alimentos: “Esta es una iniciativa muy noble, pero absolutamente ineficiente”

La lenta entrega de las cajas de alimentos comprometidas por el Gobierno preocupa a las autoridades locales, que tratan de enfrentar la demanda de sus vecinos. Ciudadano ADN contactó a una de ellas: el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos.

“Esta es una iniciativa muy noble, pero absolutamente ineficiente”, afirmó el jefe edilicio, quien contó que de las 25.500 cajas destinadas a su comuna, en 10 días solo se ha entregado un 30%, ya que la propia municipalidad las recibe por goteo. “Hay mucha ansiedad, la gente lo está pasando mal, tiene mucha necesidad. Esto es muy complicado para nosotros. Hoy día nos llegaron 2.000, y claramente hay gente que va a recibir su caja al final. Hay vecinos que van a recibir su caja en al menos 15 días más, y las familias no pueden esperar”.

En opinión del alcalde, tendrían que estar “todas las cajas al mismo tiempo. 25.500 cajas en tres días”, dice, aunque “hoy día el sistema está estresado repartiendo, lo único que estamos haciendo es repartir cajas”. Por eso, piensa que “el mejor método era incorporar en el ingreso de emergencia las lucas que correspondían. 70.000 pesos por familia, lo más pluralista era entregar eso en el Ingreso de Emergencia, además activa el comercio de barrio”.

“No puedo entender esta política pública”, confesó el jefe comunal, recordando que “ayer habían alcaldes oficialistas entregando vales. Yo estoy seguro que esos alcaldes no están de acuerdo con esta política de cajas”. Aunque aseguró que “no soy un hincha de los voucher, creo que habrían sido más adecuados para activar la economía de barrio”.

Por su parte, el propio municipio ha repartido cerca de 5.000 cajas a costa de sus recursos. “El problema es que se entregan contra registro social de hogares, y no todo el mundo lo tiene. El problema que había (para tramitar el registro) era la clave única, los adultos mayores no podían ir al Registro Civil. El Gobierno llegó tarde cuando exime de la clave única y se perdió tiempo muy valioso”.

Entrega de exámenes atrasados

A Ríos también le preocupa la situación de contagios en su comuna. “Lo más delicado es que tenemos exámenes atrasados. Una vecina lleva 17 días esperando su resultado. Eso es muy delicado”, denunció. Según sus cálculos, en la comuna habría más de 700 personas en esa espera, “y el porcentaje de posibilidad es un 50%, son 350 personas que lo más probable es que estén contagiadas”. Esta información proviene solo de los consultorios municipales, “no tenemos la de los privados”.

“Es muy difícil la situación. Hay gente que se ha muerto en otras comunas porque el resultado no les llega. Se ha muerto esperando”, denunció la autoridad.

Delincuencia y narcotráfico

En Lo Prado también se están comenzando a ver iniciativas autónomas de vecinos para paliar el hambre, como las ollas comunes. Ante ciertas acusaciones que han surgido, Ríos descarta de plano que “el narcotráfico pueda financiar ese tipo de iniciativas”, aunque están “trabajando con las policías” en varios puntos críticos. “Hay que hacer un mea culpa social, de que hace mucho tiempo hay problemas de narcotráfico, de consumo, de delincuencia. Pero la responsabilidad de seguridad pública no es de los municipios, es de las policías, del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito”, expresó el alcalde, enfatizando que para vencer estos problemas “tiene que haber una mejor la asignación de recursos. No puede ser que tengamos 1 carabinero para 1000 habitantes, y en el sector oriente tengan entre 2 y 3″.

“Cuando un vecino me dice que hay un funeral de narcos, hablo con la subsecretaria, con las policías, y tomamos las medidas. Pero más allá, la responsabilidad no es de los municipios. Lo nuestro es lo comunitario”, explica Ríos. “Y hoy día está complicado lo comunitario: no nos podemos juntar. Hoy día con la pandemia estamos todos guardados, hay más dificultades y eso el delincuente lo aprovecha”.