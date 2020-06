Hombre contagiado con Covid-19 falleció en plena vía pública en Lo Espejo

Un hombre de 49 años falleció durante esta mañana en la vía pública, entre las intersecciones de la calle Balmaceda con La Sierra, en la comuna de Lo Espejo.

Según relató su hermana, el hombre fue confirmado como positivo por coronavirus el pasado miércoles, y acusó que la víctima murió esperando una ambulancia. “A mí me llamaron como a las 08:30 am, y me dijeron que estaba mal y que se había desvanecido en la calle. Un amigo de él fue a pedir ayuda al consultorio, pero como no había ambulancias disponibles, nadie vino. Su amigo volvió a la casa, y en la desesperación salieron los dos a la calle, y ahí se desvaneció”, explicó.

El teniente de Carabineros, Sebastián Farías, entregó más detalles. “Nosotros vinimos a verificar que había un cuerpo en la vía pública, motivo por el cual se constituye personal de Carabineros, logra verificar dicha situación y establecer que efectivamente tenía Covid-19 positivo, por lo que se llamó a personal de salud con la finalidad de levantar el cuerpo“, manifestó.

Finalmente, desde la institución aseguraron que aún no han tomado denuncia por posible negligencia ya que familiares no se han acercado a denunciar.