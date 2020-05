Médico intensivista: “La situación es bastante crítica, nuestras unidades intensivas están bastante llenas”

El médico intensivista de la Mutual y vicepresidente de Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, doctor Darwin Acuña, se refirió a los aumentos de los casos positivos por Covid-19, y a la realidad de los servicios de urgencia.

En conversación con ADN, el doctor señaló que la situación de las unidades intensivas es crítica y que tienen un margen mínimo para trabajar. “La situación es bastante crítica, nuestras unidades intensivas están bastante llenas. Nosotros hacemos un reporte diario que demuestra que estamos al 97% más o menos de ocupación en la Región Metropolitana, y 85% u 86% en todo el país”, manifestó.

“Evidentemente esto es una situación compleja porque estamos trabajando con una margen bastante mínimo, y tenemos que hacer muchas buenas gestiones para poder darles cama a los pacientes que lo necesitan”, indicó.

También tuvo palabras para el alto índice de pacientes jóvenes internados producto del virus.”Los pacientes de mayor riesgo son los adultos mayores porque tienen más morbilidad, utilizan más medicamentos, por lo tanto son los que, desafortunadamente, fallecen más. Sin embargo, hay un alto porcentaje de pacientes que son más jóvenes, que puede tener patologías o estar sanos, que caen a ventilación mecánica en la UCI, y eso tiene mucha relevancia porque muchos de ellos fallecen, aunque en menor medida”, afirmó Acuña.

“Por lo tanto ese es el principal llamado de alarma para que todo tipo de población se cuide y respete las normas de confinamiento”, sostuvo.

Además explicó los tiempos en que una persona puede permanecer hospitalizada con ventilación mecánica. “Los pacientes se mantienen entre 10 y 14 días en ventilación mecánica solamente, y de ahí vienen todos los tiempos de recuperación que pueden ser en otro servicio, pero el tiempo hospitalario puede llegar fácilmente a un mes“, detalló.

Finalmente, el doctor Darwin Acuña llamó a respetar las medidas sanitarias, ya que esta situación puede empeorar. “A veces no nos cabe en la cabeza que las cuarentenas no sean respetadas, o los toque de queda tampoco. Para nosotros es súper importante que la gente nos ayude a no enfermarse, a cuidarse mucho, a cuidar a sus padres y a adultos mayores, porque evidentemente estamos en una situación límite y esto puede ir empeorando“, sentenció.