Ministro de Agricultura, junto a la Vega Central, presentó menús saludables y a bajo precio

La mañana de este jueves, el ministro de Agricultura, José Antonio Walker llegó hasta la Vega Central para, junto a locatarios, impulsar un programa que busca que las personas puedan tener acceso a menús saludables y a bajo costo en medio de la pandemia del Covid-19.

En ello, el titular de la cartera comentó que “acá por ejemplo tenemos salpicón. Tenemos jurel, papas, zanahorias, lechugas y tomates, un salpicón sano y a un valor razonable y que nos alcanza para dos días. Cuesta 2.600, hay que evitar los productos de más alto precio”, dijo Walker.

Entre las opciones, aparecen platos como la carbonada, el charquican, puré, entre otros. Según palabras del ministro, dichos menús no deberían superar los $3.000, duran para dos días y rinde para tres a cuatro personas.

En la ocasión, aprovechó de asegurar que no existe desabastecimiento de productos y que ellos se han mantenido en los precios comunes de la época, como lo aseguró una trabajadora del lugar: “hace dos años que hago reparto a domicilio. No han subido tanto los precios, están iguales, no han subido mucho. Los huevos es lo que más subió, antes estaba a $3.000 y ahora está entre $4.000, $4.200″, esgrimió.