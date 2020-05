Justicia decretó prisión preventiva para dos sujetos por saqueos en supermercado de Melipilla

El Juzgado de Garantía de Melipilla dejó en prisión preventiva a dos sujetos detenidos en la madrugada al interior de un supermercado Líder de la comuna durante manifestaciones.

El persecutor de la fiscalía de Melipilla, Luis Carreño, señaló que ambos fueron formalizados por robo en lugar no habitado y por el delito contra la salud pública. “El Ministerio Público pidió la medida cautelar de prisión preventiva respecto a dos imputados, ya que estaban saqueando el supermercado Líder, de la comuna de Melipilla”, señaló.

“Fueron formalizados por el delito de robo en lugar no habitado en grado frustrado, y asimismo por infracción al artículo 318 del código penal, toda vez que habían ingresado al supermercado en restricción horaria. Asimismo se decretó un plazo de investigación por 70 días”, sostuvo Carreño.

Además, el intendente de la región, Felipe Guevara, aseguró que no tolerarán hechos que pongan en riesgo la vida de las personas. “Como Intendencia somos enfáticos en reiterar que no permitiremos estos hechos delictuales que ponen en riesgo la seguridad y salud de nuestros vecinos al no cumplir con las normas de cuarentena y toque de queda establecidos”, indicó.

Recordemos que durante los enfrentamientos, un funcionario de la Policía de Investigaciones resultó lesionado por el impacto de un perdigón en una de sus piernas.