El doctor Juan Kehr Soto, director del Hospital El Carmen de Maipú, dio positivo por Covid-19, según informó este miércoles la Federación de Funcionarios de la Salud (Fenats) Histórica de la comuna.

El facultativo desarrollaba “sus funciones ininterrumpidamente”, tal como señalaron desde la organización, y se realizó el examen PCR que finalmente confirmó su diagnóstico.

En el mismo comunicado que informa del contagio de Kehr, la Fenats Histórica sostuvo que “queremos decir algo que ya ha sido señalado en otras oportunidades, y es que los EPP (equipos de protección personal) no son infalibles, esto también lo ha indicado la CDC (Center of Disease control and Prevention)”.

Leer también Nacional El 15% de personas con Covid-19 sale a trabajar al menos una vez a la semana, según estudio del Colmed y la Universidad de Chile Nacional Minsal elevó a 841 los muertos por Covid-19 Nacional Confirman muerte de tercer trabajador de la atención primaria de salud por Covid-19

“Es por ello que nunca es suficiente exigir que se redoblen las medidas orientadas a disminuir los focos de contagio, los puntos de riesgo en los diversos servicios, pues tal como el Dr. Kehr al ejercer sus funciones se exponía, toda la comunidad hospitalaria se expone a diario, pero, a diferencia del Dr. Kehr hay funcionarios que no han tenido medidas de protección institucional oportunas“, denunciaron desde la organización.

Asimismo, también aseguraron que ha habido “enfermos crónicos amedrentados por sus jefaturas que han seguido trabajando” y “funcionarios que han sido contacto estrecho de casos positivos a los que no se les ha querido tomar el PCR”, entre otros.