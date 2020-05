Felipe Berrios: “O nos salvamos todos, o no se salva nadie”

Felipe Berríos está en La Chimba, campamento antofagastino donde convive diariamente con la pobreza de sus habitantes. Entre otros aportes, lidera un sistema de compras en beneficio del pequeño comercio local, y gestiona el acceso a internet para niños y adultos de escasos recursos.

A La Chimba aún no llega el virus, o al menos no se sabe que esté presente. El sacerdote lo agradece: “Sería complicado, no tenemos agua corriente (…). Acá es más barato un litro de Coca Cola que un litro de agua”.

El capellán y fundador de diversas ONG siente que las denuncias que dejaba la explosión social de octubre pasado, ahora se ven más latentes: “Hubo frases contra la desigualdad, el abuso a la mujer, diferencias en los barrios, muchas consignas que hora se pueden ver con más nitidez. Hay sectores frágiles, la mujer sigue sufriendo a cargo de sus niños…Hay gente que vive al día, que no tiene qué comer”, subrayó en conversación con Aldo Schiappacasse. .

A Berríos le preocupa el miedo de los niños, que ahora ven máscaras por todos lados, y la imposibilidad de reunión para los jóvenes. “En sectores populares esto a veces redunda en violencia, hay mediaguas con 3 o más cabros chicos,”, advierte, al mismo tiempo que extraña y valora las clases presenciales en las escuelas.

El sacerdote jesuita convoca, en medio de la compleja realidad mundial, a unirse. “Cuando volví de Africa (2014), sentarse a hablar de acuerdos era aquí visto como una debilidad. Para mí es parte de la democracia, es una riqueza y más aún en estos tiempos”, dice. Con el mismo espíritu propone soluciones a largo plazo para los más necesitados: “Distingo la emergencia para apoyar la distribución de cajas, hacer algo masivo ahora, pero hay que pensar en algo más allá. Acá (en La Chimba) el sistema busca no pasar a llevar al comercio local. Para defenderse de la droga, de la delincuencia, hay que cuidar la pequeña institucionalidad. La caja no cuida eso. Hay que cuidar también la dignidad de las personas, que puedan escoger”, ejemplifica.

Sobre el rol actual de la Iglesia, Felipe Berríos opinó que la comunión hay que hacerla ahora con los que sufren. “Nos hemos apegado al rito, a lo mágico, pero creo que debemos despegarnos un poco. La confesión tampoco debe ser permanente, uno se confesará una o dos veces en la vida, pero la misa comienza con un perdón general(..) Los sacramentos y ritos ensalzan más bien al cura. ¿Cómo en un funeral no va a ser más bonito que la misma familia haga el entierro, la liturgia y la bendición?…”.

En su cuarentena, el autor de diversos libros se distrae confeccionando barcos de madera que regala entre la población. Compartir es algo que le brota espontáneo: “En esta pasada nos salvamos todos, o no se salva nadie”, reflexiona.

