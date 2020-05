Doctora broncopulmonar de la FACh: Las personas no suelen tomarse en serio el posible contagio intradomiciliario

La ocupación de camas críticas en el país, producto de la pandemia del coronavirus, está alcanzando su límite en la red de salud nacional y ello genera la preocupación de las autoridades respecto a cómo se vienen las próximas semanas con la crisis sanitaria del Covid-19.

En ello, la médica broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Carolina Herrera, conversó con ADN Hoy y entregó detalles de cómo han procedido a la emergencia en dicho recinto hospitalario: “día a día se han ido aumentado cupos, transformando unidades”, partió diciendo.

“Lo que uno vive en la pelea cotidiana es que salimos hace rato de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en donde habitualmente estaban confinados los pacientes ventilados y se abrieron unidades completas y de esa misma manera se han sobrecargado las unidades de tratamiento intermedio que ven pacientes no Covid que también se deben proteger”, explicó Herrera.

Respecto al contagio del virus, Herrera fue clara: “la contaminación potencial de un paciente positivo es entre tres personas hasta 10 o más dependiente del número de contactos que se tengan. Si una persona es asintomática, esta se multiplica por todas las veces que esa persona tenga contacto con otros seres humanos en una fiesta o en una misa por ejemplo”, sostuvo.

“Hay dos o tres realidades que no se han dado al mundo. Uno es qué pasa con los pacientes que fallecen en sus casas y no están sometidos a un protocolo de trato del cuerpo fallecido en tiempos de Covid, también puede generar contagio”, agregó la médica.

En la misma línea, complementó con que “el contagio intradomiciliario es otra arista. Nosotros hemos visto que dentro de las casas las personas suelen no tomarse en serio esto del aislamiento segmentario e incluso en espacio de 40 metros cuadrados hay seis o siete personas que no permiten el aislamiento necesario”, comentó.

“La distancia entre las personas es lo crucial, esto no tiene dobles lecturas. La única forma para que yo me enferme es que a mis mucosas, a mi cara, a mis manos, a mis ojos, lleguen partículas de saliva contaminadas con coronavirus esa es la forma, de tal manera que si yo me protejo, me cuido y no accedo a superficies contaminadas o a personas contaminadas, tengo menos posibilidades de enfermarme”, aseveró Herrera.