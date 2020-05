Subsecretario del Interior por violación de cuarentenas: “Aquellas personas que no entiendan, vamos a ir con todo el peso de la ley”

En conversación con 24 Horas, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseveró que el Gobierno perseguirá “con todo el peso de la ley” a quienes no respeten las medidas sanitarias, en el marco de las cuarentenas por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Las palabras de la autoridad se dan tras los varios casos de violación a las restricciones, así como por ejemplo los casos de fiestas clandestinas.

“Gran parte de los chilenos ha entendido el mensaje, pero hay algunas personas que creen que pueden seguir haciendo lo que hacían antes y no se dan cuenta lo excepcional que es esta pandemia”, expuso.

Ante esto, Galli señaló que “aquellas personas que no entiendan, vamos a ir con todo el peso de la ley”, agregando que “si los Tribunales no nos dan la razón, apelaremos hasta que las personas entiendan”.

La autoridad comentó que con este tipo de acciones, las personas “no solo no están siendo solidarios, no solo no están siendo responsables, sino que arriesgan penas de presidio”.