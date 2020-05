Matthei y la pandemia: “Es una vergüenza como nos estamos portando los chilenos”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cuestionó el accionar de la población en medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

A juicio de la jefa comunal, no se ha tomado el peso de la situación.

“Es una vergüenza como nos estamos portando los chilenos. No solo tenemos un problema grave de pandemia, donde se acabarán los respiradores y los médicos. Por lo tanto, si no le temen a la muerte, no entiendo cómo no le temen a la cesantía”, dijo a Chilevisión Noticias.

Matthei recordó que “mientras más contagios haya, más tiempo vamos a estar guardados y más pobres vamos a ser como país“.

La alcaldesa contó lo sucedido con algunos sectores, en donde se han detectado a varios reincidentes de violar la cuarentena.

“Uno se pregunta: ¿En qué estamos los chilenos? ¿Queremos cuidar la pega? ¿Queremos tener una posibilidad de salir adelante o estamos en otra?“, reflexionó.