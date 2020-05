Directora ejecutiva de Teletón: “Habíamos dicho que con los 40 mil millones nos alcanzaba, pero con la pandemia es muy probable que tomemos una decisión en sentido contrario”

Ante la pandemia del COVID-19, la Teletón sigue atendiendo de manera remota, con teleconsultas, telerehabilitación y “turnos presenciales para lo impostergable”, según contó en Ciudadano ADN su directora ejecutiva, Ximena Casarejos. Además, la institución entregó 5.000 cajas de alimentos a las familias más vulnerables, luego de un catastro hecho por el área psico-social de la Fundación. Junto con eso, acaban de recibir una donación de pañales, que repartirán entre las familias.

La complejidad propia de la pandemia se suma a la postergación que el tradicional evento solidario tuvo en 2019 a causa del estallido social, y que podría poner en duda la realización de una nueva cruzada en 2020. “Estamos monitoreando día a día esta situación, trabajando en un escenario donde eventualmente podríamos hacer alguna campaña de aquí a fin de año. Habíamos dicho que los 40.000 millones podíamos no hacer campaña hasta el próximo año, pero vista la gravedad de la pandemia, es muy probable que tomemos una decisión en sentido contrario”, aseguró Casarejos, que aclaró que, con los recursos que existen hoy, “y manteniendo las condiciones actuales, podríamos atender presencialmente a todas las familias que atendemos” durante este año.

Sin embargo, hoy la prioridad más inmediata es cuidar a “los niños nuestros, que tienen una condición respiratoria muy lábil” para evitar su contagio, mientras Teletón ha detectado 13 casos de COVID al interior de la comunidad, “pero ninguno se contagió en nuestros institutos”.

La directora ejecutiva de Teletón reconoció que la respuesta de los chilenos en la última campaña, el pasado 3 y 4 de abril, le resultó “absolutamente única e inesperada, nos sorprendemos hasta el día de hoy. Teníamos estudios que nos decían que no hiciéramos campaña, pero entendimos que lo que la gente nos estaba diciendo es que no hiciéramos porque podíamos no llegar a la meta”. La decisión de no tener meta ni cómputos habría contribuido en este buen resultado. “Le dijimos a la gente que donara lo que pudiera, y el resultado fue el que vimos todos. La gente quiere mucho a la Teletón y quiere que le vaya bien siempre”.

Un apoyo que tiene que ver, según Casarejos, con que “hemos trabajado más de 40 años cercanos a la gente, muy transparentes y visibilizando resultados. Esa confianza se ha construido a lo largo de los años. Con cada anuncio que hacemos tenemos presente que no podemos fallarle a la gente. Somos muy honestos y muy realistas, no hacemos anuncios que no seamos capaces de cumplir”.

Y frente a las tradicionales críticas al evento solidario, se analizan formas alternativas de financiamiento, entre las que Casarejos destaca como logro reciente el apoyo por parte de Fonasa, “que es una tranquilidad para las familias”.

Otro insumo valioso de la Fundación es el Teatro Teletón, donde están alojadas sus oficinas. Hoy el recinto está concesionado, y sus administradores son los hermanos Aravena, hijos de José Aravena, propietario original. “Ellos también están sufriendo, con una pérdida importante, por lo que estamos viendo cómo resolver el problema del arriendo”. Deslizando una posibilidad de venta, Casarejos advirtió que el paño “tiene mucho valor desde el punto de vista residencial y de conectividad con la Norte-Sur, es un activo que tenemos y que cuidaremos hasta que se resuelva de la mejor manera qué hacer con eso”.

En un ámbito más personal, Casarejos contó sobre los cuidados que está sobrellevando a propósito de la pandemia. “Mi papá tiene 97 años, es una persona de riesgo. Lo teníamos en un hogar y tomamos la decisión de trasladarlo hasta un departamento que teníamos disponible. Ahí está con sus cuidadoras, y estamos muy tranquilos porque el riesgo de contagio en el hogar es mayor”.