Rubilar y uso del concepto “nueva normalidad”: “No tenemos claridad de cuánto haya sido el impacto”

El 20 de abril, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, utilizó el concepto “nuevo normalidad”, en medio de la crisis por Covid-19. “¿Qué significa esto? ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, con cuatro amigos, con distanciamiento social, con mascarillas, con lavado de manos y manteniendo esas medidas de cuidado personal y sobre todo de prevención”, dijo entonces.

En ese momento, los contagiados con Covid-19 eran 10.507. Menos de un mes más tarde, el 13 de mayo, el Gobierno decretó cuarentena para todo el Gran Santiago, alcanzando a un total de 7,7 millones de personas en todo Chile, luego que informaran de 2.660 casos nuevos para alcanzar un total de 34.381 infectados desde el inicio de la pandemia.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, en entrevista con La Tercera, analizó el impacto de las palabras de Daza en el alza de los infectados y aseguró: “Creo, en estricto rigor, que uno no lo puede descartar, pero tampoco lo podemos medir”.

“No tenemos claridad de cuánto haya sido el impacto, dado que se que generó en la Región Metropolitana versus que no se generó en otras regiones. Tampoco podemos descartar cuánto impacto haya tenido, por lo tanto, uno lo puede considerar como un factor, pero claramente uno no puede decir que la razón de la tasa de contagio de la Región Metropolitana sea debido exclusivamente a eso”, dijo.

“Nosotros no podemos descartar cuánto haya incidido un concepto como ese, a la luz de los números que tenemos. Pero, insisto, cuando estos mismos conceptos los escucharon muchas otras regiones y ahí se respetó una cuarentena, no se pidieron los permisos de manera excesiva y lograron bajar su tasa de contagio. Finalmente, lo que quiero instalar es que esto tiene que ver con múltiples factores. Nada de lo que nosotros hagamos va a servir si no está el compromiso de la gente, si seguimos viendo incumplimiento”, agregó.

Rubilar reconoció que, al usar el concepto de “nueva normalidad”, al Gobierno le “faltó fuerza para explicar que este era un proceso y que en este proceso, al cual íbamos a llegar en algún momento, a realizar este cambio cultural”.

“El concepto de nueva normalidad, de retorno seguro también lo escucharon por parte del Presidente y autoridades de salud, las comunas como Chillán, Osorno, Punta Arenas, Magallanes y Arica. Todos ellos escucharon estos conceptos y ellos sí lograron bajar efectivamente sus tasas de contagio”, insistió.