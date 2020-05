Mañalich: “Si los casos siguen aumentando, como lo han hecho en estos días, es probable que tengamos que extender la cuarentena”

En conversación con Las Últimas Noticias, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al impacto del coronavirus Covid-19 en el país, indicando que si bien no se puede aventurar en cuanto a la extensión del confinamiento, todo dependerá del avance de la pandemia en la Región Metropolitana.

“Hoy no me parece responsable adelantar lo que va a ocurrir la próxima semana. Si los casos siguen aumentando, como lo han hecho en estos días, es probable que tengamos que extender la cuarentena“, dijo.

El ministro sostuvo que, más allá de la situación que se vive en la Región Metropolitana, existe la esperanza de poder revertir el panorama, tal como ocurrió en otras zonas.

“Hay luz después del túnel. Vimos luz en Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán, Talca, Concepción, Arica. Santiago va a ver la luz al final de este túnel por el que estamos pasando. La clave es que entendamos que el remedio está en las personas, en nosotros, en lograr asumir nuestra responsabilidad y en evitar seguir contagiándonos con el aislamiento, la distancia y los cuidados sanitarios”, esgrimió.

Mañalich además confesó qué ha sido lo más complejo a nivel personal, en vista de que ha debido estar en la contingencia, en vista de la pandemia.

“Duermo cuatro horas, pero lo más duro ha sido que hace tres meses que no veo a mi esposa porque ella tiene trasplante de un pulmón y el otro funciona muy escasamente. La posibilidad de que yo la contagiara solo puede ser fatal, así que en febrero decidimos separarnos y no la he visto desde entonces. En ese momento uno no podía imaginarse que íbamos a estar con este nivel de contagios, hospitalizaciones, muertes y aislamiento”, sostuvo.