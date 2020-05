Subsecretario de Pesca y Acuicultura informó que dio positivo por coronavirus

Tal como ha ocurrido con otras autoridades, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya Ríos, informó por sus redes sociales que dio positivo por coronavirus Covid-19.

En Twitter, la autoridad expuso que a pesar de la situación, se encuentra de momento en buen estado en cuanto a sintomatología.

“Hoy fui notificado de resultado positivo de test PCR. Me siento bien y no tengo síntomas. Pero, por supuesto, estoy levantando alertas respecto de aquellas personas con quienes tuve contacto en últimos días y me mantengo en cuarentena. Con fuerza y voluntad saldremos adelante”, expresó.

Recordemos que varias autoridades han informado que dieron positivo con Covid-19 en las últimas semanas.