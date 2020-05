Epidemióloga del Consejo Asesor Covid-19: “No sabemos si éste en el peak, vamos a saberlo cuando pase”

La epidemióloga, especialista en Salud Pública y parte del Consejo Asesor COVID-19, Ximena Aguilera, conversó con Ciudadano ADN para hacer su evaluación experta del fuerte aumento de contagios y muertes por coronavirus en los últimos días.

Según su diagnóstico, “no fue posible contener el virus en los sectores socioeconómicos altos y se movió sectores populosos, que es una población susceptible, un pasto seco que produce un recrudecimiento de la transmisión”.

Consultada respecto a si estamos en el peak de la pandemia, aseguró que “no lo sabemos, vamos a saberlo una vez que lo pasemos”. Esto, debido a que aún no se conoce bien el comportamiento de un virus que “tiene la capacidad de ir moviéndose y encontrando bolsones susceptibles”.

A modo de ejemplo, en un Hemisferio Norte donde ya están en plena primavera, “la transmisión continúa, tratan de abrir las ciudades y continúan con rebrotes de casos”. Una experiencia que “nos exige estar muy atentos y mantener el autocuidado”, junto con incentivar a a las personas enfermas que no tengan cuidadores que “vayan a las residencias sanitarias”, asegurando que se trata de lugares cómodos y dignos. “No son como un asilo”, indicó.

Aguilera se mostró preocupada por la gran demanda de camas de urgencia, no solo en el sistema público, sino también en el privado, reconociendo “el esfuerzo del Gobierno en aumentar las camas y en la transferencia de pacientes, que son elementos logísticos muy complejo” pero también fallas en el aislamiento de casos, lo que permitió “abrir la llave de casos nuevos”, principalmente en personas de la tercera edad. “Es interesante pensar que la población que sobrevivió al terremoto de 1960 ahora está en riesgo de morir por coronavirus”.

En la opinión de la experta, la mejor manera de contener la enfermedad no son las cuarentenas, sino “detectar casos y aislarlos”, aunque sí cuarentenando a los contactos de los casos confirmados, y al propio caso “para que deje de contagiar”. Según explicó, la cuarentena es una restricción a las personas sanas para que no contagien durante periodo de incubación, y “si uno lo hace muy precozmente puede ser preventivo, lo hizo Nueva Zelanda, pero no todos los países pueden sostener cuarentenas muy largas porque depende de las condiciones económicas y la precariedad del trabajo”.