Federación Nacional de Trabajadores de Cadenas de Farmacias de Chile denunció muerte de primer funcionario

La Federación Nacional de Trabajadores de Cadenas de Farmacias de Chile, Fenatrafar, informó que durante el pasado lunes falleció el primer operador de este sector a causa del coronavirus Covid-19.

A través de un comunicado, expresaron que Carlos Herrera (49), auxiliar de Farmacia Salcobrand, sucursal Mall Plaza Norte de Quilicura, murió “sin protección de sus empleadores ni del Estado, sobrepasado por la crisis sanitaria y más preocupado del manejo comunicación del asunto que de la salud de la gente”.

Según relata la Fenatrafar, el funcionario se contagió tras atender a una paciente positiva, dando “aviso a sus superiores, pero los protocolos fueron insuficientes; no hubo sanitización del local, no se les realizaron test de control, tampoco se les derivó a la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad), como ocurre cuando se trata de una enfermedad laboral, no se le mandó a aislamiento; muy por el contrario, paralelamente se les avisó que este mes no recibirían su sueldo completo, ni el promedio de este, solo se le cancelaría un monto por ventas”.

La Federación denunció que la consigna “parece ser o trabajas o mueres de hambre“, indicando además que tanto ellos como la familia de la víctima tomarán acciones legales por el caso, en vista de no haber activado todos los protocolos básicos contra la posibilidad de contagio y por la desprotección a la que se ven expuestos los trabajadores.

Como dato, Herrera había llegado al Hospital San José, que en estos días se encuentra colapsado por la cantidad de casos de coronavirus Covid-19 en el país.