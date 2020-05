Chilenos varados en Australia: “No hemos tenido respuestas de Cancillería”

La compleja situación que está viviendo el mundo producto de la pandemia del Covid-19 tiene en jaque a muchos países, especialmente por estos días a Sudamérica que ha visto una explosión importante de casos y muertos. Pero en otras partes del mundo, se viven momentos difíciles.

Como lo que sucede con un grupo de 159 chilenos que permanecen varados en Australia sin poder regresar a Chile. Alfredo Dättwyler, quien se levantó como vocero del grupo, conversó con ADN Hoy y comentó la situación que están viviendo “somos 159 ciudadanos chilenos de un total de más de 250 compatriotas según el Consulado. Tenemos distintos casos, yo por ejemplo me vine a estudiar inglés junto a mi familia por un año, pero decidimos irnos antes, en abril, y fue cuando nos cancelaron los pasajes”, partió.

“Acá algunos nos hemos mantenido con ahorros y con el tema del trabajo acá en Australia, pero que la mayoría no lo pueden hacer. Hay cinco personas que vinieron a ver familiares por cuatro, cinco meses, pero sus vuelos fueron cancelados”, agregó Dättwyler.

Respecto a la ayuda que han recibido y posibles soluciones por parte de las autoridades, el chileno aseveró que “cuando comenzamos a hablar con los consulados la respuesta fue siempre completar un correo con información y ellos iban a hablar con la gente de Latam, pero no hemos tenido respuestas”, sostuvo.

“Tengo un contacto cercano con gente de Latam, que trabaja directamente con el gobierno chileno, con la Cancillería, y el me reconoció que no sabían de nuestra situación. A la fecha, que he logrado hablar con gente de Cancillería y Latam, pero aún no tenemos fecha ni respuestas“, complementó Dättwyler.

Cabe recordar que hasta este miércoles por la noche (de Australia), el país presenta 7.079 contagiados con Covid-19 y 100 fallecidos producto de la enfermedad.