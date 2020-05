Subsecretario del Interior confirmó tres querellas contra 15 personas detenidas por incidentes en El Bosque

Luego de los graves incidentes que se produjeron durante la tarde del pasado lunes entre vecinos de la comuna de El Bosque y y Carabineros, desde el Palacio de La Moneda anunciaron querellas criminales contra algunos de los detenidos que dejó la jornada de violencia en el sector sur de Santiago.

Así, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó que “hemos presentando tres querellas por los graves incidentes ocurridos en El Bosque. En primer lugar por el delito de saqueo en un local de gas, por lo cual son 10 personas las involucradas, pero no solo por saqueo, si no que por el artículo 318, ya que pusieron en riesgo a la población por no cumplir las normas de salud impuestas“, partió comentando.

Galli agregó que “además se presentaron una nueva querella por porte y utilización de artefactos expositivos contra dos personas y adicionalmente contra otra persona por desórdenes públicos graves en contra de aquellos que participaban en los hechos”, dijo.

“Cualquier demanda legítima tiene como límite la no utilización de la violencia, y lo que vimos ayer fueron hechos graves”, complementó Galli, informando que en total son tres querellas contra 15 personas, de las cuales 10 son por saqueos, tres por desórdenes y barricadas, dos por porte de bombas molotov.