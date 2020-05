Protestas en Santiago centro ante el coronavirus: Barricadas en Diagonal Paraguay y proyectan “hambre” en edificio Telefónica

View this post on Instagram

Es fuertísimo cómo este virus finalmente nos muestra de frente las diferencias sociales que hay en este país y en el mundo entero. Es por eso que venimos desde muchos lugares buscando alternativas al sistema imperante que sigue separando a las personas. #delightlab #hambre #cuarentena #cuarentine #lightart #lightintervention #art #activism #projection #trap #instaChile #chile