Daniel Jadue: “Aquí hubo una apuesta que fracasó, que fue la de administrar la pandemia corriendo detrás de ella”

Las repercusiones por las medidas anunciadas el pasado domingo por el presidente Sebastián Piñera se siguen generando, y una de ellas vino desde Recoleta, donde el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, comentó las decisiones tomadas por el mandatario.

En conversación con CNN Chile, Jadue valoró el anuncio de Piñera: “todo lo que venga obviamente va a ayudar. Sería mucho más eficaz y eficiente si esto se hiciera a través de los municipios porque ya conocemos la oferta y capacidad que tiene el Estado central de llegar a los territorios”, comentó.

“Cuando un gobierno aprueba algo que sabe que no alcanza, porque todos tienen claro que no alcanza, lo que le está diciendo a la gente es ‘mire, tiene que volver a salir a buscarse el pan que le va a faltar porque la renta le va a llegar hasta fin de mes’, sobre todo cuando se aprueba algo tan insensato como que esta vaya decreciendo”, agregó el edil.

En la misma línea, criticó que: “le están diciendo a la gente que el primer mes coma poco, el segundo mes coma menos y el tercer mes con suerte coman los cabros chicos de la casa porque el resto no va a alcanzar. Me parece que hay un contrasentido y una contradicción entre las medidas y lo que se recomienda. Nos piden a todos que nos quedemos en la casa pero saben que esto no puede hacerse efectivo en la parte más vulnerable de la población”, aseveró.

“Aquí hubo una apuesta que fracasó, que fue la de administrar la pandemia corriendo detrás de ella. El gobierno sigue estando tarde en todas las medidas que toma. Esto parte de una premisa errada del ministro de decirle a la población ‘aquí todos nos vamos a contagiar independiente de lo que hagamos’, eso es falso”, complementó.

Al cierre, dijo que la cuarentena en Santiago, sin considerar a Valparaíso, no tendrá efectos: “hace años que los planificadores urbanos dejamos de hablar de la Región Metropolitana y la de Valparaíso como dos regiones separadas, aquí hay una macro región central que funciona de manera tan interdependiente que una cuarentena en Santiago sin una cuarentena en la Región de Valparaíso no va a ser eficiente, sobre todo (con) lo tarde que llegaron”, cerró.