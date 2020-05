Alcaldes de la zona sur de la RM denunciaron que sigue la reducción de exámenes PCR

Diez alcaldes de la zona sur de la Región Metropolitana acusaron un colapso en los recintos asistenciales y denunciaron que continúa la reducción de exámenes PCR, en medio de la emergencia por el Covid-19, el aumento en las cifras diarias y en el contexto de la cuarentena total en el Gran Santiago.

“Expresamos nuestra preocupación por una situación que se dio desde el fin de semana, situación que no se nos comunicó formalmente sino solamente a través de un llamado telefónico, en donde se restringía la cantidad de toma de exámenes de PCR para nuestras comunas”, señaló el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Pablo Romero.

En tanto, el edil de San Joaquín, Sergio Echeverría, sostuvo que “no podemos enfrentar esta pandemia si no tenemos PCR para testear quiénes son las personas que tienen que entrar en cuarentena. Hay que buscar soluciones frente a esto y sólo pedimos que el Ministerio (de Salud) transparente la información. La información que entregó el ministro (Jaime Mañalich) al país no es correcta. El Lucio Córdova aún mantiene las cuotas restringidas“.

Además de las mencionadas comunas, firmaron la carta los alcaldes de La Cisterna, San Ramón, La Pintana, Cerrillos y La Granja. También lo hizo el edil de El Bosque, Sadi Melo, en medio de la situación que vive su comuna tras protestas de vecinos por la falta de alimentos, que derivó en un enfrentamiento con Carabineros.