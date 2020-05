Alcalde de El Bosque sobre las protestas por hambre ante las cuarentenas del COVID-19: “La falta de Estado es tremenda”

El alcalde de El Bosque, Sadi Melo, analizó en La Prueba de ADN las protestas que realizaron los vecinos ante el hambre por las ya cuatro semanas en cuarentena que llevan en la comuna santiaguina ante la pandemia del COVID-19.

“La falta de Estado es tremenda“, explicó el jefe comunal apuntando además a la falta de búsqueda de cooperación de todos los sectores sociales, advirtiendo que “hay una carencia de recursos” ante lo cual “hay que tener lo más pronto posible respuestas concretas“.

Melo señaló ante la falta de recursos de la comuna del sector sur de la capital que “una caja cuesta 25 mil pesos”, aproximadamente el valor de dos bombas lacrimógenas, lo que implica que “para las 10 mil familias más pobres son 250 millones de un paraguazo”.

Para el alcalde “la oposición ha hecho propuestas concretas y razonables, pero no hemos sido escuchados. Esto se lo he dicho al Presidente de la República”, asegurando que la entrega de cajas de alimentos y artículos de limpieza no pueden pensarse ‘de arriba hacia abajo’, señalando que “el Estado debería haber tenido la construcción de una respuesta coordinada con nosotros”.