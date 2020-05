Ministro Mañalich y posible brote de coronavirus en el Congreso: “Un test de PCR muy precoz no puede ser identificado como una prueba definitiva de no contagio”

Tras la confirmación de dos parlamentarios positivos a través de test PCR para coronavirus, el ministro de Salud, Jaime Mañalich aseguró que la seremi se encuentra contactando a las personas que se relacionaron con ellos, advirtiendo, de todas formas, que la medida inicial siempre es la cuarentena antes del procedimiento.

“Quiero enfatizar un punto: si yo tengo contacto el día de ayer con alguien que está infectando por coronavirus y me hago hoy el PCR, lo más probable es que sea negativo, lo que no quiere decir que no vaya enfermarme en los próximos días. ¿Por qué? Normalmente el examen es positivo cuando se está con síntomas”, explicó el secretario de Estado.

Y añadió, en este caso, que “un test de PCR muy precoz, como ha sido el resultado de varios parlamentarios y ministros, no puede ser identificado como una prueba definitiva de no contagio”, aconsejando que “todas las personas que tuvieron en contacto estrecho con casos positivos y que hicieron un examen precoz, lo repitan a la semana siguiente”.

“Un examen de PCR tomado inmediatamente después de un contacto no es demasiado útil”, precisó Mañalich, puntualizando que “la situación del Congreso evidentemente es de riesgo”.

En el caso particular de los ministros de Ward, Briones y Sichel, que estuvieron en el Senado con parlamentarios que dieron positivo, señaló que ellos están en una cuarentena preventiva, donde “lo fundamental es que lunes o martes, por las razones que señalé, es que se hagan un nuevo PCR para definir si se consideran libres de la enfermedad o deben seguir en cuarentena”.