Colegio de Matronas pidió al Gobierno firmar protocolo de acción para el cuidado de los profesionales y las mujeres

El Colegio de Matronas y Matrones de Chile pidió al Gobierno firmar un protocolo de acción que contemple el cuidado tanto de los profesionales como de las mujeres durante la pandemia.

Esto luego de que una a madre de 35 años, a solo un mes de dar a luz, falleciera en el día de ayer en la ciudad de Rancagua por Covid-19, la cual había sido ingresada en estado grave el pasado 10 de mayo.

Frente a este escenario es que la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, Anita Román, fue categórica en precisar que el gremio sigue siendo invisibilizado por las autoridades sanitarias. “(Queremos) Solicitarle a la autoridad que firme de una vez por todas esos protocolos, no pueden no seguir firmándolos. Esos protocolos son un lineamiento central que obedece no solo a un derecho de nuestras mujeres, sino que a una responsabilidad de la autoridad sanitaria de línear como va a ser la acción de este tipo de población que es de riesgo”, señaló.

“Esto servirá para poder trabajar mucho más coordinadas con elementos de protección personal, con reemplazo de matronas, matrones y técnicos de las unidades de gineco-obstétrica, además de poder decirle a las autoridad que considere esta atención como una atención continua y no de paso“, aseguró Román.

Por lo pronto se sabe que si el protocolo entregado por el Colegio de Matronas no es firmado en el corto plazo por las autoridades sanitarias, seguirán los mismos pasos que el Colegio de Enfermeras y Enfermeros, quienes presentaron un recurso de protección contra el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.