Teniente a cargo de Comisaría Virtual: “El llamado es a que la gente no espere que haya un carabinero encima fiscalizando”

Cuando 7 millones de personas en las 38 comunas del Gran Santiago está a punto de entrar en una cuarentena total, el buen funcionamiento de la Comisaría Virtual se vuelve fundamental para entregar de manera fácil a la población los permisos necesarios para actividades esenciales como asistencia a establecimientos de salud y compras de insumos básicos.

“Estamos haciendo algunas evaluaciones tras algunos inconvenientes técnicos y errores, provocados principalmente por la gran cantidad de empresas pidiendo salvoconducto a sus trabajadores, y nos hemos preparado para una actualización”, explicó en Ciudadano ADN el teniente Daniel Medina, a cargo de la plataforma digital. Todo, orientado a que “la gente pueda solicitar sus permisos cuando sea estrictamente necesario, que es el llamado que estamos haciendo”.

Según contó Medina, desde el 26 de marzo, cuando comenzaron las cuarentenas en varias comunas de Santiago y el país, ha existido “una evolución bastante fuerte” en los permisos que se solicitan. Hasta las 5 de la mañana de hoy, 15 de mayo, Comisaría Virtual ha entregado 13 millones de permisos temporales y salvoconductos.

Por eso, insistió en hacer un llamado a “que la gente se planifique bien y salga solo cuando es estrictamente necesario”. Hasta ahora, la costumbre es que “uno o dos días antes se agolpan en las unidades policiales o supermercados, y eso genera saturación en esos servicios y también en la plataforma. Hace 20 o 30 minutos teníamos a más de 20.000 personas pidiendo permisos temporales”.

Medina también recordó que los permisos temporales son válidos 15 minutos después de su otorgamiento. “Yo no necesito ir a la comisaría para pedir un permiso para mañana, porque no va a ser válido”. Del mismo modo, enfatizó que Comisaría Virtual debe ser ocupada como “canal principal de servicio”, y concurrir a las unidades policiales solo para excepciones, o para tramitar salvoconductos colectivos para empresas. “El llamado es a mantener la calma, a planificar, a evitar hacer filas y aglomerar los cuarteles policiales porque está primero nuestra salud”, insistió.

El teniente aseguró que durante las ultimas semanas se han incrementado las fiscalizaciones, debido a que “hay mucha gente que sale permanentemente”. En el mismo tono, acusó que “había personas que cuando veían el control recién sacaban su permiso, si no lo veían no lo sacaban”. Durante la evolución de las cuarentenas, recordó, las medidas restrictivas impuestas por el Ministerio del Interior aumentaron, por lo que “si eso no iba de la mano de una fiscalización permanente, no se iba a poder controlar”.

Este aumento se ha llevado a cabo con “un contingente importante del Ejército fiscalizando en conjunto con Carabineros”, dijo. Además, advirtió, en varios comercios se está solicitando que las personas porten sus permisos. Y mientras esos permisos establecidos por Interior están en permanente actualización, “ya van cuatro, y no es de extrañarnos que en las próximas horas o días vengan nuevas restricciones o bien nuevos permisos”.

“Es un desafío institucional poder incrementar esas fiscalizaciones, para transmitir el mensaje de que la gente no espere que esté un carabinero encima fiscalizando. El llamado es que la gente tenga conciencia que es un momento social súper crítico. La única solución es que todos podamos sumar”, finalizó.