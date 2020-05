Cuarentena en primera persona: “La espera a ratos es más agobiante que el propio positivo o negativo”

El miércoles llegué a La Moneda como un día normal, dentro de todo lo que está pasando. Pero ese día de “normal” no tuvo nada: 2660 casos nuevos de coronavirus fueron confirmados por el ministro Jaime Mañalich y además me enteraba que yo, junto a 47 colegas, éramos sospechosos de tener el virus.

Desde Presidencia se nos comunicó de un caso positivo por parte de un funcionario de la prensa acreditada en el Palacio de La Moneda. Con eso, todos fuera. Protocolo activado y guardias convidándonos a salir. En minutos y en medio de despachos en vivo, periodistas, camarógrafos y fotógrafos debimos abandonar la oficina que agrupa a los profesionales de los medios de comunicación, una sala conocida como “La Copucha”.

A cuarentena. Confinamiento obligatorio desde ese minuto. Así vino un stop a mi labor diaria, la cual ha consistido en estar desde que se inició la pandemia en La Moneda, reporteando el avance del virus. Eso, hasta que ahora, hasta que un examen diga lo contrario, me alcanzó a mí.

Digo que me alcanzó porque estuve en contacto estrecho con la persona que dio positivo, siempre con elementos de protección personal, pero, por ejemplo, esta clasificación también incluye estar 2 horas o más con quien fue confirmado en un espacio cerrado. En mi caso, así fue.

Con cierto privilegio que no puedo desconocer, estas horas han sido angustiosas. Al día siguiente que se nos dio a conocer la situación, se nos llamó de la Mutual de Seguridad para la realización del test PCR (por sus siglas en inglés de “reacción en cadena de la polimerasa”). Debo reconocer que solo esto ya me tenía muy nervioso y cuando me tomaron la temperatura para ingresar al recinto, marcar 37 no ayudó mucho a la calma (37 y medio ya es fiebre).

Una encuesta pidiendo más detalles y luego el momento de la PCR. La enfermera con extremas medidas de protección me explicó sería rápido, pero que es “algo” incómodo. Una especie de cotonito alargado en su mano, me pidió respirar profundo, cabeza un poco hacia atrás y el hisopo llega hasta la faringe. Ahí, una especie de raspado y lo retira. 10 segundos desagradables, con cierto dolor y una lágrima instantánea.

Así me vine directo a casa nuevamente. Y es aquí donde espero la llamada para el resultado. Esa espera a ratos es más agobiante que el propio positivo o negativo. Una espera que hoy tenemos miles en Chile debido a los retrasos en las entregas de los resultados.

Y es que la incertidumbre hoy nos golpea. Más cuando también hay procesos confusos como, por ejemplo con la licencia médica. ¿Qué pasa con tu situación laboral mientras se espera el resultado? Existe una licencia por “contacto estrecho laboral” y es la seremi de Salud quien la emite. Demoran, claro.

Y las dudas no solo las tiene uno. Mi roomie, la persona con quien vivo, por ejemplo ahora también asustado. Mis papás en lo mismo. De hecho, a ellos no los veo hace mucho a raíz del coronavirus y esto los tiene preocupados. Creo en todo caso es mejor que yo esté pasando por esto a que sean ellos.

A la espera del resultado PCR, con un nudo en la garganta les cuento que estos son mis súper papis. Hicieron compras por mí para esta cuarentena. No los pude abrazar y fue muy triste, pero aquí están. Pienso en los que NO tienen red de apoyo y es angustiante🥺.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/21aymrXKmT — Manu Palominos (@manupalominos) May 15, 2020

Pero hoy hicieron compras de supermercado por mí, nosotros aquí no podemos salir a la calle, y las trajeron hasta la entrada de donde vivo. Los vi a lo lejos, pensé en el esfuerzo que hicieron al venir. No los pude abrazar y fue triste; aunque más triste fue pensar en los que no tienen redes de apoyo.

Es primera vez que entraré en cuarentena total. Por el reporteo en La Moneda me había tocado salir diariamente a trabajar, aunque caminando y sin usar transporte público. Siempre supe que me estaba exponiendo, sin embargo, el rol de la prensa es clave en estos días y como dicen por ahí, el deber llama.

Atento a mi celular, cada llamada de un número desconocido me pone en alerta. Así estoy. Una llamada que me dirá si tengo o no este virus que está matando miles de personas y que crece con fuerza en nuestro país.

Es momento de hacer un mayor esfuerzo. Aunque para muchas familias es complejo, hoy las cuarentenas permiten extremar el distanciamiento social. Debemos cumplir para intentar salir lo antes posible de este confinamiento que trae consigo enormes costos sociales, emocionales y económicos. Cumplir una cuarentena para mi no es tan difícil, para ti que estás leyendo esto, quizás tampoco, pero para millones de chilenos y chilenas es realmente una tragedia.

Quédense en casa si pueden, yo lo haré a la espera de saber si estoy o no con el Covid-19.