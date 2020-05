Centro de Estudios Longitudinales de la PUC cifró el desempleó en un 9%

Durante este jueves, el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica (UC) publicó encuesta de empleo realizada entre el 17 de abril y 3 de mayo.

El estudio confirmó que el desempleó se elevó a un 9% debido a la crisis sanitaria, siendo desglosado de la siguiente manera: en el caso de los hombres, la entidad reveló que la cifra creció hasta un 9,5%, mientras que en las mujeres aumentó un 8,4%.

Asimismo, en términos etarios, a quienes más afectó la pandemia son jóvenes entre 15 y 24 años, el rango de 55+ está en 5,3% de cesantía.

En tanto, los rubros más golpeados por la crisis son la construcción, agricultura, comercio y transporte.

Sobre un posible aumento del desempleo sobre dos dígitos, el director del Centro de Encuestas de la UC, David Bravo, aseguró que no es posible aventurarse en una aseveración como esa. “El desempleo no ha llegado a los dos dígitos aún, básicamente por dos razones. Uno, porque de manera correcta nos hemos dado cuenta que la Ley de Protección al Empleo y las medidas que se han tomado, han frenado ese aumento en el desempleo“, aseguró.

Desde el Gobierno en tanto, comentaron que no es factible anunciar una proyección de dos cifras. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expresó que hay que la situación cambia muy rápido y hay que estar alertas. “Yo prefiero ser cauto y muy prudente, no tengo una bola de cristal y no quiero anticipar un número”, reiteró.

“Aquí va a haber un incremento significativo del desempleo, y que van a haber empresas que van a quedar en el camino. No podemos desconocer aquello y tenemos que tomarle el peso de lo que viene“, finalizó Briones.

Por otra parte, la encuesta definió que hay un promedio de 31 horas trabajadas bajo el concepto de teletrabajo, pero al contrario, un 63% consideró que sus funciones no pueden ser desempeñadas con este mecanismo.