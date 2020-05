Jefes de la defensa podrán instruir a alcaldes en medio de la crisis sanitaria sin intervención presidencial

Este martes, la Contraloría General de la República hizo toma de razón con alcance al nuevo decreto de ley N°203, que modifica el decreto N°104 de Estado de Excepción Constitucional en el contexto de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Este proceso permitirá que los Jefes de Defensa Nacional, asignados por el Presidente de la República, puedan impartir instrucciones directas a funcionarios públicos, como los alcaldes, que deberán proceder según dispongan estas autoridades, sin intervención del Presidente.

De la misma manera, este decreto no permite a encargados regionales fiscalizar cuarentenas ni les otorga control sobre aspectos de seguridad en el marco de la pandemia.

En este proceso jurídico de la Contraloría, el ente estableció dos límites para su aplicación. En primer lugar, no habrá intervención de la máxima autoridad, pero esto no le impedirá “el control y responsabilidad de las autoridades civiles”. En segundo lugar, se determinó que los Jefes de Defensa no podrán alterar las atribuciones de los órganos del Estado y seguirán subordinados al Poder Ejecutivo.

Esto último, puede ser atribuido solamente a través de una ley tramitada en el Congreso Nacional.