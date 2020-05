Intendente Guevara aseguró que se han realizado más de 200 sumarios en la Región Metropolitana cursando millonarias multas

Diversas situaciones de vulneración de las medidas sanitarias se han protagonizado en los últimos días en medio de la pandemia del Covid-19 que afecta al país, situación que originó sumarios sanitarios por parte de la autoridad de salud.

En ello, el intendente Felipe Guevara informó que se han realizado “más de 200 sumarios terminados. 20 sobreseídos, es decir, personas que se demostró que eran inocentes. La gran mayoría ha terminado con multas de mínimo $2,5 millones“, dijo en conversación con Radio Imagina.

Sobre las cifras, Guevara dijo que hasta el momento se han realizado 223 procedimientos, además de que “tenemos cientos de sumarios que se están trabajando y que van a terminar en los próximos días“.

“Todo el mundo rural de la Región Metropolitana (salvo algunos brotes en San José de Maipo y Paine) no tiene una pandemia desatada, por lo tanto, no me parece razonable pensar en una medida tan invasiva. La cuarentena es una medida sumamente dura”, agregó el intendente, antes de que Minsal informara la cuarentena obligatoria para todo el Gran Santiago y seis comunas cercanas.

Reacción ante cuarentena en Región Metropolitana

Luego de los anuncios del Minsal, Guevara utilizó su cuenta de Twitter para comentar la decisión: “este es el desafío sanitario más importante en la historia de nuestra ciudad. Frente al aumento considerable de contagiados, a partir de este viernes el 90% de la Región Metropolitana entrará en cuarentena TOTAL. Pido máxima responsabilidad cumpliendo esta medida que busca proteger su vida“, escribió.

“Esta medida entrará en vigencia este viernes a las 22 hrs, para las 32 comunas de la Provincia de Santiago, e incluirá a las comunas de San Bernardo, Buin, Puente Alto, Lampa, Colina, Padre Hurtado. Este es el momento de EXTREMAR cuidados, por favor cuidémonos entre todos“, agregó.