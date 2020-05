Casi entre lágrimas: Doctor Ugarte reiteró la gravedad de la crisis sanitaria y dijo que “se acabó el tandeo”

Después del anuncio del Gobierno poniendo bajo cuarentena total a toda la provincia de Santiago, las reacciones fueron inmediatas y autoridades sanitarias comentaron la decisión.

En este sentido, en el matinal de TVN, “Buenos Días a Todos”, el doctor Sebastián Ugarte de Clínica Indisa destacó la decisión del Estado.

Por este motivo, en el espacio televisivo comentó que se ha llegado a una situación límite. A través de Twitter, un usuario compartió el mensaje de Ugarte a los televidentes, donde casi entre lágrimas instaba a tomarse la situación de manera seria.

“Chile no ha enfrentado en más de un siglo una situación como esta, ustedes no lo han visto, sus padres y sus hijos no lo han visto. Llegó la hora, se acabó el tandeo, pongámonos serios y tenemos que dar lo mejor de nosotros“, declaró el experto.