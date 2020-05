Andrade: Cuando se fueron generando recursos de ahorro fiscal, era precisamente para enfrentar este tipo de situaciones

El exministro Osvaldo Andrade aseguró que el gobierno está incumpliendo una promesa hecha por la clase política al negarse a aumentar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia, destinado a quienes no puedan percibir dinero por culpa de la pandemia de Covid-19.

En conversación con ADN Hoy, Andrade dijo que “cuando, durante muchos años se fueron generando recursos de ahorro fiscal, era precisamente para enfrentar este tipo de situaciones“.

“Llama la atención esta rigidez para hacerse cargo de la promesa que todo el sistema político hizo: que en las vacas flacas había que ocupar los fondos que se lograran ahorrar en las vacas gordas”, agregó.

El expresidente de la Cámara de Diputados afirmó que, tras el envió del veto presidencial, la ley será aprobada en el Congreso, porque “es poco probable que la oposición esté en condiciones de votar en contra el veto que envió el presidente”.

Sin embargo, auguró que esto no resolverá el conflicto, el que “tiene que ver con un (problema) de enfoque”. “Pareciera que no es un tema de recursos, lo que dice el gobierno es que recursos hay, pero que no es bueno usarlos todos de inmediato”, afirmó.