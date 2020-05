Van Rysselberghe y polémica por Cencosud: “Al ministro Briones le faltó rigor intelectual para abordar el caso”

La polémica provocada por la empresa Cencosud, quienes se habían acogido a la Ley de Protección del Empleo en medio de la pandemia del Covid-19 que afecta al país, pero que luego retrocedió y decidió no emplear dicha acción, sigue generando repercusiones.

Una de ellas fueron los comentarios de la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien en conversación con El Mercurio, dijo que: “al ministro Briones le faltó rigor intelectual para abordar el caso (…) se equivocó”, partió diciendo.

De igual modo, destacó que: “le ha tocado trabajar duro y está haciendo un esfuerzo importante (…) en este tema no coincido con él. No quedó bien resuelto: lo que se aprobó no es lo propuesto por el ministerio, sino por el Frente Amplio, y fue Briones el que abrió la puerta para aquello”, agregó.