Felipe Alessandri: A mí los vecinos no se me están muriendo de coronavirus, sino que de hambre

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago analizó cómo ha impactado en Santiago la pandemia del coronavirus y los problemas que ha tenido la gente en la capital del país.

En conversación con La Tercera, el alcalde aseguró que al tener muchos jóvenes en la población, se hace difícil poder controlarlos, pues no respetan las decisiones de autoridades. “Somos la comuna con más jóvenes millennials y a ellos muchas veces les cuesta obedecer el dictamen de la autoridad y todos los días nos encontramos con porfiados en las plazas. Me reuní con el ministro de Defensa a quien les pedí más fiscalización. Después de estar encerrado siete semanas en un departamento, la gente necesita salir y se empezó a relajar porque veían que afuera no fiscalizaban”.

De paso, aseguró que le han llegado muchos mensajes de vecinos pidiendo ayuda en cuanto a mercadería por las complicaciones de salir a comprar. “A mí los vecinos no se me están muriendo de coronavirus, se me están muriendo de hambre, porque no pueden salir a trabajar y no pueden abrir sus negocios. Acá no hay una falsa dicotomía entre economía y salud; la salud siempre está primero; pero el gobierno lo que ha buscado con estas cuarentenas dinámicas es reactivar un poco el comercio”.

Santiago es la comuna del país con mayores contagiados en el país, alcanzando a 1294 afectados.