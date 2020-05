Trabajador de la construcción interpeló al ministro Briones por apoyo a obreros de este sector

Durante este viernes, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, realizó un punto de prensa donde comentó a cerca de la crisis económica y medidas del Gobierno.

Mientras respondía sobre una posible solicitud de recursos al Fondo Monetario, un trabajador de la construcción interrumpió la conferencia e interpeló al ministro.

El sujeto reclamó que el rubro de la construcción no tiene ningún beneficio pese a haber vuelto a laburar. “Yo vivo de la construcción, ahora qué hacemos nosotros, yo no tengo contrato. Nosotros no tenemos ninguna ayuda“, comentó.

Debido a esto, Briones reiteró que se están generando una serie de instrumentos como la suspensión laboral del trabajo y el Ingreso Familiar de Emergencia. “Es un esfuerzo importante que va a permitir una ayuda para familias que se quedan sin ingresos como usted”, replicó.

Asimismo, indicó al hombre que actualice su registro en el Registro Social de Hogares para obtener beneficios y puedan tener ayuda económica. “Estoy muy consciente de la realidad de la construcción, es uno de los sectores más golpeados. Veo el dolor, el daño, el impacto que esta situación está generando a muchas familias“, aseguró el encargado ministerial.