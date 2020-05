Alcalde de Estación Central y autopistas: No es tiempo para pagar de más por un servicio que ya es bastante caro

El alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Rodrigo Delgado, se refirió a la polémica con las autopistas, en donde valoró que las autoridades estén poniendo en la mira a las concesionarias.

El jefe comunal manifestó que no es tiempo para pagar por un servicio que ya tiene tarifas muy altas. “Son concesionarias que cobran más cuando se avanza más lento. Son concesionarias que muchas veces se han escudado en los contratos para decir que no podían tener un alza a fin de año o no poder hacer una obra de mitigación para que sus mismos usuarios estuvieran más seguros”, señaló.

“Parece que la relación con los contratos es bastante acomodaticia, cuando me conviene los ocupo y cuando no me conviene me hago el tonto. Los tiempos no están para que la gente vote su plata. Los tiempos no están para que la gente pague de más en un servicio que ya es bastante caro“, afirmó el alcalde.

Recordemos que desde el Ministerio de Obras Públicas ya anunciaron que estas devoluciones se verán desde las cuentas de mayo y que las rebajas de tarifas ya comenzaron en algunos pórticos y estas deben mantenerse hasta diciembre.