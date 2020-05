Minuto a minuto: Chile en alerta frente al avance del coronavirus

Un nuevo día en fase 4 del avance del coronavirus en Chile tiene en alerta a la ciudadanía a lo largo del país y atenta a las instrucciones de las autoridades.

Estas son las últimas informaciones

08:35 | MINUTO A MINUTO | Carabineros informó que 503 personas fueron conducidas durante las últimas horas por no respetar la medida de toque de queda durante la noche del miércoles y jueves.

✅ 111 en la RM.

✅ 392 en Regiones. Además se entregaron 3.881 salvoconductos en forma presencial:

✅ 446 en la RM.

15:35 | MINUTO A MINUTO | Emirates SkyCargo regresa a Chile con dos vuelos chárter para apoyar la cadena de suministro del país. Mediante un comunicado, informaron que "dos vuelos desde Hong Kong a través de Dubái aterrizaron en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, con 40 toneladas (cada uno) de suministros médicos, como máscaras y guantes, para tratar el coronavirus".

14:27 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Katherine Martorell explicó las nuevas medidas adoptadas por el gobierno respecto a las comunas en cuarentena a partir de este viernes.

13:59 | MINUTO A MINUTO | Diversas organizaciones feministas comunicaron que "no reconocen" el nombramiento de Macarena Santelices como Ministra de la Mujer. Convocaron a un cacerolazo para las 21 horas de este miércoles.

13:19 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria de Salud, Paula Daza, tras inspección en Estación Central: "Si respetamos todas las medidas que estamos implementando vamos a poder evitar la propagación del Coronavirus".

12:15 | MINUTO A MINUTO | Ministerio de Hacienda y Bomberos llegan acuerdo y recorte presupuestario será de 1.400 millones de pesos y no de 3.755 millones de pesos, como lo había decidido el Gobierno.

11:55 | MINUTO A MINUTO | Minsal entregó tabla de como evoluciona del número de casos totales, casos recuperados, casos activos y fallecidos a nivel nacional:

Casos confirmados / 23.048

/ 23.048 Casos activos / 11.578

/ 11.578 Casos recuperados / 11.189

/ 11.189 Fallecidos / 281

11:50 | MINUTO A MINUTO | El desglose de fallecidos por las regiones del país de un total de 281:

Región Metropolitana / 150

Región de la Araucanía / 36

Región del Ñuble / 17

Región de Valparaíso / 16

Región del Maule / 13

Región de Magallanes / 11

Región de Los Lagos / 10

Región del Biobío / 8

Región de Antofagasta / 7

Región de Arica y Parinacota / 5

Región de Los Ríos / 4

Región de O’Higgins / 3

Región de Tarapacá / 1

Región de Coquimbo / 0

Región de Atacama / 0

Región de Aysén / 0

11:45 | MINUTO A MINUTO | El desglose de contagiados por las regiones del país de un total de 23.048:

Región Metropolitana / 15.582

Región de la Araucanía / 1.362

Región de Antofagasta / 855

Región de Magallanes / 818

Región del Ñuble / 791

Región del Biobío / 789

Región de Valparaíso / 716

Región de Los Lagos / 541

Región del Maule / 408

Región de Tarapacá / 339

Región de Arica y Parinacota / 318

Región de Los Ríos / 200

Región de O’Higgins / 145

Región de Coquimbo / 97

Región de Atacama / 80

Región de Aysén / 7

11:40 | MINUTO A MINUTO | Estas son las cifras generales de coronavirus entregadas por el Ministerio de Salud hasta el martes 5 de mayo a las 21:00 horas.

11:33 | MINUTO A MINUTO | Ministro Mañalich: "Con la ayuda de todos y con estas medidas anunciadas podamos lograr ganar esta pelea por la ciudad de Santiago para el control de esta pandemia".

11:24 | MINUTO A MINUTO | Además se aumentan las zonas de cuarentena desde el viernes a las 22:00 horas en:

Puente Alto

San Ramón

La Pintana

San Bernardo

11:36 | MINUTO A MINUTO | Entran a cuarentena desde el viernes a las 22:00 horas:

Cerro Navia

Conchalí

Las Cisterna

La Florida

La Granja

Lo Espejo

Lo Prado

Macul

Peñalolen

San Joaquin

San Miguel

Renca

11:33 | MINUTO A MINUTO | Nuevas medidas adoptadas por Minsal. Desde este viernes, a las 22:00 horas:

Barreras sanitarias en conexión terrestres Santiago – Valparaíso/Viña del Mar

11:31 | MINUTO A MINUTO | Balance diario de Redes Asistenciales por el Minsal:

486 hospitalizados

385 con ventilación mecánica

10.013 exámenes PCR realizados (232.108 total)

636 ventiladores disponibles

11:30 | MINUTO A MINUTO | Balance diario del Covid-19 por el Minsal:

1.032 casos nuevos

893 con síntomas

139 asintomáticos

23.048 casos totales

6 fallecidos (281 en total)

11:24 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 6 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 281 muertos por Covid-19 hasta las 21 hrs del martes 5 de mayo

11:20 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó hasta el martes 5 de mayo a las 21:00 horas:

PCR positivo en total: 23.048

Casos nuevos PCR positivo: 1.032

893 tuvieron síntomas

139 asintomáticos

11:06 | MINUTO A MINUTO | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se reunió con Bomberos en medio de recorte presupuestario que sufrió la institución. Se buscarán "soluciones excepcionales", dijo Karla Rubilar.

10:50 | MINUTO A MINUTO | Michelle Bachelet sobre el carnet Covid-19: "Sentir que uno es inmune me preocupa y no he leído cuanto tiempo la inmunidad es segura", comentó.

10:41 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: "A partir de lo ocurrido el 18 de octubre, el Ministerio de la Mujer ha tenido una preocupación permanente para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia".

10:36 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera en juramento de Macarena Santelices como Ministra de la Mujer: "Tenemos compromiso absoluto con tolerancia cero ante todo tipo de violencia, abuso o maltrato hacia las mujeres".

10:25 | MINUTO A MINUTO | Plantel de Unión La Calera salió a repartir cajas con insumos básicos para sus abonados adultos mayores: "Siempre te pedimos que salgas a alentarnos, esta vez, nosotros salimos por ti".

09:43 | MINUTO A MINUTO | Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por recorte de presupuesto a Bomberos: "es impresentable que sus prioridades (las del gobierno) sigan estando en salvar a las grandes empresas por sobre quienes salvan vidas", escribió.

09:02 | MINUTO A MINUTO | Presidenta del ColMed, Izkia Siches: "Chile no se comporta igual en todas las Regiones del país, pero en la medida que logremos diagnosticar y trazar todos los casos, nos permitirá contener un poco la curva. Pediría a las autoridades regionales mucha cautela no bajar la guardia estamos en plena pandemia".

08:29 | MINUTO A MINUTO | Carabineros informó que 540 personas fueron conducidas en las últimas horas por no respetar el toque de queda, de las cuales 90 correspondieron a la Región Metropolitana.

18:37 | MINUTO A MINUTO | Desde hoy el envío a domicilio de comida y medicamentos se podrá realizar hasta la medianoche.

15:47 | MINUTO A MINUTO | Intendente Felipe Guevara, junto a personal de Gendarmería, el Subsecretario de Economía y empresa CCU, entregaron 160 mil escudos faciales a locatarios de almacenes, minimarkets y botillerías de la Región Metropolitana.

15:01 | MINUTO A MINUTO | Municipalidad de Recoleta confirmó que el Cementerio General permanecerá cerrado para visitas durante el próximo fin de semana por el Día de la Madre.

"Recoleta en Cuarentena: Cementerio General estará cerrado para visitas"

14:09 | MINUTO A MINUTO | Alcalde de Santiago se reunió con emprendedores del Barrio Lastarria buscando estrategias para retomar la actividad una vez la comuna esté bajo control.

13:28 | MINUTO A MINUTO | Sismología cifró, preliminarmente, en 4.6° el sismo, a 78 km al sureste de El Tabo.

13:01 | MINUTO A MINUTO | Multifondos de pensiones más riesgosos recuperaron más de un 40% de las pérdidas 2020 durante el mes de abril.

12:41 | MINUTO A MINUTO | Gendarmería de Chile entregó detalle de casos presentados con Covid-19 en la institución hasta este martes 5 de mayo: 220 casos confirmados en total y 493 en aislamiento preventivo.

11:30 | MINUTO A MINUTO | Minsal entregó tabla de como evoluciona del número de casos totales, casos recuperados, casos activos y fallecidos a nivel nacional:

Casos confirmados / 22.016

/ 22.016 Casos activos / 11.031

/ 11.031 Casos recuperados / 10.710

/ 10.710 Fallecidos / 275

11:25 | MINUTO A MINUTO | El desglose de fallecidos por las regiones del país de un total de 275:

Región Metropolitana / 146

Región de la Araucanía / 36

Región del Ñuble / 17

Región de Valparaíso / 15

Región del Maule / 13

Región de Magallanes / 11

Región de Los Lagos / 10

Región del Biobío / 8

Región de Antofagasta / 7

Región de Arica y Parinacota / 4

Región de Los Ríos / 4

Región de O’Higgins / 3

Región de Tarapacá / 1

Región de Coquimbo / 0

Región de Atacama / 0

Región de Aysén / 0

11:20 | MINUTO A MINUTO | El desglose de contagiados por las regiones del país de un total de 22.016:

Región Metropolitana / 14.707

Región de la Araucanía / 1.352

Región de Magallanes / 809

Región de Antofagasta / 811

Región del Ñuble / 789

Región del Biobío / 774

Región de Valparaíso / 687

Región de Los Lagos / 525

Región del Maule / 408

Región de Tarapacá / 322

Región de Arica y Parinacota / 315

Región de Los Ríos / 199

Región de O’Higgins / 136

Región de Coquimbo / 97

Región de Atacama / 78

Región de Aysén / 7

11:15 | MINUTO A MINUTO | Estas son las cifras generales de coronavirus entregadas por el Ministerio de Salud hasta el lunes 4 de mayo a las 21:00 horas.

10:52 | MINUTO A MINUTO | Balance Redes Asistenciales del Covid-19 por el Minsal:

470 pacientes hospitalizados

356 con ventilación mecánica

77 en estado crítico

7.964 exámenes PCR realizados (222.095 en total)

640 ventiladores disponibles

10:50 | MINUTO A MINUTO | Balance diario del Covid-19 por el Minsal:

1.373 casos nuevos

1.317 casos con síntomas

56 casos asintomáticos

22.016 casos totales

5 fallecidos (275 en total)

10.710 recuperados

10:48 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 5 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 275 muertos por Covid-19 hasta las 21hrs del lunes 4 de mayo.

10:47 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó hasta el lunes 4 de mayo a las 21:00 horas:

PCR positivo en total: 22.016

Casos nuevos PCR positivo: 1.373

1.317 tuvieron síntomas

tuvieron síntomas 56 asintomáticos

10:45 | MINUTO A MINUTO | Mañalich por reunión con ministros de Salud de Latinoamérica: "Lo que uno escucha de colegas de países vecinos es francamente desgarrador. Hay países dónde el principal problema es cómo manejar los cadáveres".

10:44 | MINUTO A MINUTO | Ministro Jaime Mañalich: "Tenemos una tasa de letalidad por Covid-19 que ha ido bajando y queremos hacer un llamado a la tranquilidad porque seguiremos enfrentando esta pandemia".

09:57 | MINUTO A MINUTO | Municipalidad de Estación Central aseguró que en las últimas horas detuvieron a 186 personas por incumplimiento de cuarentena, mientras que se realizaron más de 1700 controles vehiculares y 6.487 controles de identidad.

📌REPORTE DIARIO

CUARENTENA TOTAL #EstacionCentral Fiscalizaciones totales a la fecha: Controles de Identidad: 6.487 ✔️

Controles Vehiculares: 1.738 ✔️

09:19 | MINUTO A MINUTO | Minsal recordó que este martes cuatro son las comunas que se integran a la cuarentena total en la Región Metropolitana, desde las 22:00: Cerrillos, Recoleta, Santiago y Quilicura.

08:31 | MINUTO A MINUTO | Carabineros informó que 542 personas fueron conducidas por no respetar el toque de queda durante las últimas horas. De ellas 109 corresponden a la Región Metropolitana.

15:02 | MINUTO A MINUTO | Seremi de Salud, tras fiscalización, decidió clausurar tienda de conocida casa comercial en el centro de Santiago.

14:28 | MINUTO A MINUTO | Carabineros, aprovechando el Día de Star Wars, hizo un llamado a respetar la cuarentena y el aislamiento social: "Star Wardados… que la prevención te acompañe siempre".

Sabemos que el aislamiento social y las cuarentenas son difíciles, pero solo respetando estas medidas podremos vencer al #Coronavirus.

13:41 | MINUTO A MINUTO | Cencosud: "No se ha suspendido ningún contrato de trabajo con sus colaboradores (…) De 45 mil trabajadores solo 7.731 colaboradores, que se encuentran contratados por filiales de Cencosud S.A., se acogieron voluntariamente a la ley de Protección de Empleo", aclararon mediante un comunicado.

13:23 | MINUTO A MINUTO | Reportan importante aglomeración de personas en diversos puntos del centro de Antofagasta luego del anuncio de cuarentena en la ciudad a partir de este martes.

13:02 | MINUTO A MINUTO | Intendente Felipe Guevera sostuvo reunión de coordinación con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue para coordinar medidas preventivas sanitarias en la Vega Central.

11:51 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: "Juntos y unidos con la colaboración de todo y con la ayuda de Dios, vamos a superar esta pandemia y la recesión".

11:50 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: "Quiero dejar un mensaje de tranquilidad, no podemos caer en triunfalismos, pero tampoco en pánicos que no se justifican".

11:49 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: "Frente a esta pandemia no hay espacio para falsos triunfalismos, tenemos que seguir combatiéndola con toda la fuerza".

11:47 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: "Llamo a los empresarios a proteger los empleos y la salud de los trabajadores, por encima de otros objetivos".

11:46 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: "Quiero hacer un llamado a los ciudadanos a respetar las cuarentenas y las medidas que se están implementado".

11:45 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: "La red de protección social está protegiendo a más de 12 millones de personas en nuestro país ante la pandemia del coronavirus".

11:43 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: "A partir de este lunes se comienza a pagar el bono invierno que bonificará a un 1.352.000 pensionados adultos mayores del país".

11:28 | MINUTO A MINUTO | Confirman la renuncia de Susana Tonda, directora del Sename: "No cuento con la confianza de mi jefatura directa", escribió en un correo enviado a sus colaboradores.

11:20 | MINUTO A MINUTO | Minsal entregó tabla de como evoluciona del número de casos totales, casos recuperados, casos activos y fallecidos a nivel nacional:

Casos confirmados / 20.643

/ 20.643 Casos activos / 9.958

/ 9.958 Casos recuperados / 10.415

/ 10.415 Fallecidos / 270

11:12 | MINUTO A MINUTO | El desglose de fallecidos por las regiones del país de un total de 270:

Región Metropolitana / 143

Región de la Araucanía / 36

Región del Ñuble / 17

Región del Maule / 13

Región de Valparaíso / 13

Región de Magallanes / 11

Región de Los Lagos / 10

Región del Biobío / 8

Región de Antofagasta / 7

Región de Arica y Parinacota / 4

Región de Los Ríos / 4

Región de Tarapacá / 1

Región de O’Higgins / 3

Región de Coquimbo / 0

Región de Atacama / 0

Región de Aysén / 0

11:10 | MINUTO A MINUTO | El desglose de contagiados por las regiones del país de un total de 20.643:

Región Metropolitana / 13.528

Región de la Araucanía / 1.331

Región de Magallanes / 795

Región del Ñuble / 787

Región del Biobío / 762

Región de Antofagasta / 760

Región de Valparaíso / 656

Región de Los Lagos / 524

Región del Maule / 399

Región de Arica y Parinacota / 308

Región de Tarapacá / 295

Región de Los Ríos / 199

Región de O’Higgins / 131

Región de Coquimbo / 91

Región de Atacama / 70

Región de Aysén / 7

11:03 | MINUTO A MINUTO | Estas son las cifras generales de coronavirus entregadas por el Ministerio de Salud hasta el domingo 3 de mayo a las 21:00 horas.

10:57 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Katherine Martorell advirtió: "En el caso de La Vega, y de otros centros de abastecimiento mayoristas, pueden funcionar aplicando medidas sanitarias, limitando el número de personas al ingreso".

10:52 | MINUTO A MINUTO | Balance diario de Redes Asistenciales por el Minsal:

464 pacientes UCI

354 ventilación mecánica

71 en estado crítico

651 ventiladores disponibles

7.913 exámenes PCR

10:48 | MINUTO A MINUTO | Balance diario del Covid-19 por el Minsal:

980 casos nuevos

876 casos con síntomas

104 casos asintomáticos

20.643 casos totales

10 fallecidos (270 en total)

10:46 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 10 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 270 muertos por Covid-19 hasta las 21 hrs del domingo 3 de mayo

10:44 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó hasta el domingo 3 de mayo a las 21:00 horas:

PCR positivo en total: 20.643

Casos nuevos PCR positivo: 980

876 tuvieron síntomas

104 asintomáticos

10:32 | MINUTO A MINUTO | Gran contingente militar se apostó la mañana de este lunes en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Santiago para realizar controles sanitarios ante entrada en cuarentena total de la comuna.

10:02 | MINUTO A MINUTO | Reportan importante aglomeración de clientes en la Vega Central de Santiago ante inmin

09:33 | MINUTO A MINUTO | Presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches: “Aunque la nueva normalidad fue un paso en falso, todos debemos seguir colaborando, poniendo al centro la salud de las personas. La colaboración requiere transparencia en los datos. De esta solo saldremos con unidad, dialogando y actuando“, escribió en su cuenta de Twitter.

09:14 | MINUTO A MINUTO | Minsal recordó cuales son las nuevas comunas que entrarán en cuarentena a partir de este martes 5 de mayo desde las 22:00 horas en la Región Metropolitana.

08:55 | MINUTO A MINUTO | Estos son los dígitos de patentes que tienen restricción vehicular este lunes 4 de mayo en la Región Metropolitana.

08:32 | MINUTO A MINUTO | Imacec reportó una caída de la economía chilena del 3,5% durante el mes de marzo.

08:09 | MINUTO A MINUTO | Carabineros reportó 388 personas conducidas durante las últimas horas por no respetar el toque de queda en Santiago y regiones.

11:25 | MINUTO A MINUTO | Minsal entregó tabla de como evoluciona del número de casos totales, casos recuperados, casos activos y fallecidos a nivel nacional:

Casos confirmados / 17.08

/ 17.08 Casos activos / 7.756

/ 7.756 Casos recuperados / 9.018

/ 9.018 Fallecidos / 234

11:20 | MINUTO A MINUTO | El desglose de fallecidos por las regiones del país de un total de 334:

Región Metropolitana / 114

Región de la Araucanía / 36

Región del Ñuble / 14

Región del Maule / 13

Región de Valparaíso / 12

Región de Magallanes / 11

Región de Los Lagos / 10

Región del Biobío / 7

Región de Antofagasta / 7

Región de Arica y Parinacota / 4

Región de Los Ríos / 4

Región de Tarapacá / 1

Región de O’Higgins / 1

Región de Coquimbo / 0

Región de Atacama / 0

Región de Aysén / 0

11:15 | MINUTO A MINUTO | El desglose de contagiados por las regiones del país de un total de 17.008:

Región Metropolitana / 10.516

Región de la Araucanía / 1.295

Región del Ñuble / 768

Región del Biobío / 729

Región de Magallanes / 726

Región de Valparaíso / 568

Región de Antofagasta / 589

Región de Los Lagos / 501

Región del Maule / 394

Región de Arica y Parinacota / 297

Región de Tarapacá / 200

Región de Los Ríos / 189

Región de O’Higgins / 109

Región de Coquimbo / 77

Región de Atacama / 43

Región de Aysén / 7

11:05 | MINUTO A MINUTO | Ministro Jaime Mañalich: “Creo que esta meseta epidemiológica va experimentar alzas y bajas en los próximos días, dependiendo los lugares donde se hagan los test”

11:03 | MINUTO A MINUTO | Estas son las cifras generales de coronavirus entregadas por el Ministerio de Salud hasta el jueves 30 de abril a las 21:00 horas.

10:58 | MINUTO A MINUTO | Balance diario de Covid-19 y Red Asistencial hasta las 21 horas del jueves 30 de abril:

9018 casos recuperados

8916 exámenes tomados (13% más al día anterior)

612 ventiladores disponibles

327 pacientes conectados a respirador mecánico

10:53 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 7 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 234 muertos por Covid-19 hasta las 21 hrs del jueves 30 de abril.

10:48 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó hasta el jueves 30 de abril a las 21:00 horas:

PCR positivo en total: 17.008

Casos nuevos PCR positivo: 985

882 tuvieron síntomas

103 asintomáticos

17:00 | MINUTO A MINUTO | Parques y Reservas Nacionales comenzarán a abrir en Chile tras su cierre por la pandemia del coronavirus.

13:46 | MINUTO A MINUTO | Anuncia examen que detecta anticuerpos de COVID-19 será gratis para afiliados a Fonasa que se atiendan en la red pública.

12:53 | MINUTO A MINUTO | Desde el Palacio de La Moneda confirmaron conversación telefónica entre el presidente Sebastián Piñera con su par español, Pedro Sánchez, sobre temas referentes al Covid-19.

12:22 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: “Hay dos formas de oponerse a los proyectos que van en ayuda de las personas más necesitadas, una es rechazándolos y la otra es pidiendo lo imposible“.

12:20 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera: “Le pido al congreso que apruebe el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia“.

12:18 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera por Plebiscito: “Lo que dije es que tenemos que esta atentos a cómo evoluciona la pandemia y a cómo evoluciona la pandemia de la crisis social“.

12:16 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera por concepto de nueva normalidad: “Queremos lanzar un fondo de investigación Covid-19 por un monto de 2.300 millones de pesos“.

12:15 | MINUTO A MINUTO | Presidente Piñera por concepto de nueva normalidad: “Se usa en el mundo entero, que partió en Austria, pero hoy lo utilizan muchos países y la OMS“.

11:50 | MINUTO A MINUTO | Minsal entregó tabla de como evoluciona del número de casos totales, casos recuperados, casos activos y fallecidos a nivel nacional:

Casos confirmados / 16.023

/ 16.023 Casos activos / 7.216

/ 7.216 Casos recuperados / 8.580

/ 8.580 Fallecidos / 227

11:45 | MINUTO A MINUTO | El desglose de fallecidos por las regiones del país de un total de 227:

Región Metropolitana / 110

Región de la Araucanía / 35

Región del Ñuble / 14

Región del Maule / 13

Región de Valparaíso / 12

Región de Magallanes / 11

Región de Los Lagos / 10

Región del Biobío / 7

Región de Antofagasta / 5

Región de Arica y Parinacota / 4

Región de Los Ríos / 4

Región de Tarapacá / 1

Región de O’Higgins / 1

Región de Coquimbo / 0

Región de Atacama / 0

Región de Aysén / 0

11:40 | MINUTO A MINUTO | El desglose de contagiados por las regiones del país de un total de 16.023:

Región Metropolitana / 9.625

Región de la Araucanía / 1.293

Región del Ñuble / 768

Región del Biobío / 727

Región de Magallanes / 725

Región de Valparaíso / 559

Región de Antofagasta / 546

Región de Los Lagos / 487

Región del Maule / 393

Región de Arica y Parinacota / 279

Región de Tarapacá / 198

Región de Los Ríos / 189

Región de O’Higgins / 108

Región de Coquimbo / 76

Región de Atacama / 43

Región de Aysén / 7

11:32 | MINUTO A MINUTO | Cadena de supermercados SMU anunció sus horarios para este fin de semana largo. Viernes cerrados, sábado y domingo horarios diferenciados.

11:19 | MINUTO A MINUTO | Con aplausos fue reabierto el Mall Apumanque. Alcalde Lavín aclaró: Vamos a ver como resulta, es una experiencia, pero mañana se cierra de nuevo.

11:08 | MINUTO A MINUTO | Personas hacen fila para ingresa al Mall Apumanque en la comuna de Las Condes ante reapertura del centro comercial.

10:54 | MINUTO A MINUTO | Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes por apertura de Mall Apumanque: Lo de hoy es una prueba, si no pasa, permanecerá cerrado.

10:38 | MINUTO A MINUTO | Izkia Siches, presidenta del ColMed: “Preocupante aumento: A no relajarse… y a testear a todo paciente sintomático con o sin fiebre. Debemos aprovechar la capacidad diagnostica contando obviamente con los elementos de protección personal para ello“, escribió en su cuenta de Twitter.

10:34 | MINUTO A MINUTO | Cifras Covd-19 en redes asistenciales del país:

419 hospitalizados

323 con ventilación mecánica

69 pacientes críticos

7.898 exámenes PCR realizados (180.517 en total)

608 ventiladores disponibles

65 laboratorios

10:25 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Martorell anuncia restricciones a permisos temporales:

Todos los permisos serán entregados a través de Comisaría Virtual verificando el RUT

Reincidencia de personas podrán sancionar con multas y penas de cárcel

10:23 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Martorell anuncia restricciones a permisos temporales:

Pagos de servicios básicos no podrán solicitarse durante el fin de semana

🔴 MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Martorell anuncia restricciones a permisos temporales: – Pagos de servicios básicos no podrán solicitarse durante el fin de semana – Cada RUT puede solicitar solo 7 permisoshttps://t.co/AO5ICMY73R pic.twitter.com/7RY2Z8X07p — Radio ADN (@adnradiochile) April 30, 2020

10:22 | MINUTO A MINUTO | Subsecretaria Martorell anuncia restricciones a permisos temporales:

El permiso entrará en vigencia 15 minutos después de ser solicitado

Comunas sin cuarentena serán bloqueadas para solicitar permisos

10:18 | MINUTO A MINUTO | Estas son las cifras generales de coronavirus entregadas por el Ministerio de Salud hasta el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas.

10:12 | MINUTO A MINUTO | Balance diario del Covid-19 en el país:

780 casos con síntomas

108 casos asintomáticos

16.023 casos totales (con y sin síntomas)

11 fallecidos (227 en total)

8.580 recuperados

10:08 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó 11 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 227 muertos por Covid-19 hasta las 21 hrs del miércoles 29 de abril.

10:02 | MINUTO A MINUTO | Ministro Jaime Mañalich: “Hemos conocido más la evolución de la enfermedad por Coronavirus, y a lo que hoy es evidente, es que gran cantidad de las personas contagiadas lo hacen sin presentar síntomas y en forma de transparencia se informan todos los exámenes PCR con o sin síntomas“.

09:56 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirmó hasta el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas:

PCR positivo en total: 16.025

Casos nuevos PCR positivo: 888

780 tuvieron síntomas

tuvieron síntomas 108 asintomáticos

09:53 | MINUTO A MINUTO | Ministro Jaime Mañalich: “A partir del decreto presidencial, este sábado será publicado en el Diario Oficial la resolución que las cirugías y atenciones de las 85 atenciones AUGE vuelven a ser legalmente exigibles“.

09:35 | MINUTO A MINUTO | Ciudadanos peruanos pernoctaron a las afueras del Consulado de Perú para intentar realizar trámites de regreso a su país.

09:07 | MINUTO A MINUTO | Desempleo subió a 8,2% en el trimestre enero-marzo. Las personas desocupadas superan ya la barrera de las 800 mil en Chile, según cifras del INE.

08:38 | MINUTO A MINUTO | Estas son las comunas que este jueves se incorporan a las distintas cuarentenas que están dispuestas en Santiago y Regiones.

#TuSaludEsLoCentral || Desde hoy jueves 30 de abril a las 22:00 horas, se incorporan a la cuarentena las siguientes zonas: 👉🏽 San Ramón (desde Av. Américo Vespucio al sur)

08:09 | MINUTO A MINUTO | Aumentan solicitudes para “compras“ en las últimas horas según reporte de Carabineros. “Pago de servicios” e idas a “Centros de Salud“, son las otras solicitudes más pedidas.

07:45 | MINUTO A MINUTO | Carabineros confirmó que 480 personas fueron conducidas durante la noche del miércoles y madrugada del jueves por no cumplir el toque de queda impuesto por la autoridad.

Archivo de minuto a minuto de días anteriores.