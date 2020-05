Casa Blanca confirmó conversación de Trump con Piñera: Estados Unidos ofreció ayuda a Chile

Este jueves, el Presidente Sebastián Piñera informó que tuvo una conversación telefónica con su par de Estados Unidos, Donald Trump.

En el enlace, que duró aproximadamente 17 minutos, ambos abordaron la situación del Covid-19 en América Latina y el Mandatario chileno recibió las felicitaciones desde la Casa Blanca por el manejo de la pandemia en el país.

La llamada fue confirmada durante esta jornada por el asistente de Trump, Judd Deere. En su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que “los dos líderes discutieron los enfoques que sus países están tomando para hacer frente a la pandemia de Covid-19”,

El asistente subrayó que “el Presidente Trump ofreció asistencia estadounidense para ayudar a Chile a brindar cuidados críticos a sus ciudadanos“.

Deere agregó que “el Presidente elogió el enfoque proactivo y equilibrado de Chile para proteger la salud y los medios de vida de los chilenos. También agradeció al Presidente Piñera por el inquebrantable apoyo de Chile a la democracia y la libertad en la región”.

Today, @realDonaldTrump spoke w/ President Sebastián Piñera of the Republic of Chile. The two leaders discussed the approaches their countries are taking to tackle the COVID-19 pandemic. President Trump offered U.S. assistance to help Chile provide critical care to its citizens.

