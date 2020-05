Intendente Guevara y medidas estrictas en la Vega Central: “El cambio es del cielo a la tierra”

Durante este miércoles, el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, fiscalizó medidas de prevención en la Vega Central debido al alto número de contagios.

Por esta razón, Guevara conversó con ADN y destacó que hubo un cambio respecto de las aglomeraciones en días anteriores. “Estoy gratamente sorprendido, yo vine el lunes y el cambio es del cielo a la tierra. Estamos rodeados por militares, de las 18 entradas a la Vega se han clausurado 12″, comentó.

Así también, indicó que existe presencia de efectivos policiales en el lugar, y drones para tener visión aérea de la zona. “Hemos separado el comercio mayorista hasta las 10 de la mañana, con el comercio minorista, es decir la compra con para familia para la casa, hasta las cinco de la tarde“, añadió el intendente respecto de los horarios.

Las medidas actuales que rigen en el sector son varias según destacó Guevara: “Alcohol gel en todas partes, mascarillas, guantes obligatorios. Hemos demarcado en el piso la distancia que se debe guardar entre un cliente y otro. Hay conciencia, la gente lo está respetando efectivamente“.

Por último, el encargado regional se refirió a las comunas en cuarentena, asegurando que es un desafío enorme. “Sin el apoyo de los vecinos va a ser sumamente imposible la fiscalización. Yo le pido que nos ayuden a fiscalizar, que se guarden durante el toque de queda, no por temor a una multa, no por temor a una sanción de presidio, si no por cariño, por respeto“, finalizó.