Blumel por recorte presupuestario a Bomberos: “Son situaciones que preferiríamos no ocurrieran”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó este martes el recorte presupuestario de más de $3.7 millones que afectará a Bomberos, producto de la redirección de recursos fiscales por el coronavirus Covid-19.

“Son situaciones que preferiríamos no ocurrieran, nosotros tenemos el máximo cariño, como todos los ciudadanos por Bomberos de Chile”, aseguró.

“Ha habido esfuerzos importantes en el último tiempo, pero hoy el país está enfrentando una situación muy difícil, muy excepcional por la pandemia”, agregó.

Asegurando que “es un recorte presupuestario que no nos gusta, que si hubiésemos podido no realizarlo no lo hubiésemos realizado“.

“Prácticamente todas las instituciones que cuentan con financiamiento público han tenido que reasignar sus gastos o han tenido que reducirlos, porque precisamente hoy tenemos un objetivo fundamental que es poner todo el esfuerzo en la contención de la pandemia“, concluyó Blumel.

Cabe destacar que Bomberos manifestó su malestar por la decisión, e incluso tocaron sus sirenas como protesta en distintos puntos del país la noche de este martes.