Director del Cementerio General asegura cierre durante la cuarentena en Recoleta: “Es una facultad nuestra”

Ante la inminencia de una fecha clave como el Día de la Madre, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que los cementerios públicos -ubicados en la comuna de Recoleta- quedarán excluidos de la cuarentena, asegurando “medidas especiales” para evitar aglomeraciones en ellos. Sin embargo, el director del Cementerio General, Raschid Saud Costa, dijo que su recinto estará cerrado desde mañana, y por lo que dure la cuarentena en la comuna.

“No estamos muy seguros a qué se refiere”, sostuvo Saud sobre las “medidas especiales” anunciadas por la subsecretaria, pero insistió que “por el cuidado que debemos darle a nuestros ciudadanos y funcionarios, el cementerio tiene que estar cerrado”, añadiendo que “para nosotros es una decisión difícil de tomar, el Día de la Madre es el segundo día más importante después del día de Todos los Muertos”, donde habitualmente reciben un flujo de al menos 50.000 personas. “Las personas que conocen el cementerio saben de qué estoy hablando, es una cantidad de gente inmensa”.

Asegurando que decidir el cierre “es una facultad nuestra”, Saud comentó que tampoco ha tenido contacto con las autoridades para resolver la situación, “pero estaríamos disponibles para conversar”. Sin embargo, el camposanto sigue abierto para funerales, ya que se trata de una función que “como servicio público tenemos que tener”.

Saud también hizo frente a los rumores en redes sociales que sostienen que la autoridad mandó a habilitar 3.000 tumbas al Cementerio General para enfrentar la pandemia. “Andan diciendo este tipo de cosas, pero no es efectivo. Los cementerios son corporaciones de derecho público pero son autónomas”, enfatizó, aunque consciente de que “cualquier persona responsable ve lo que pasa en otros países, tomamos la medida de habilitar sepulturas. Pero nadie nos ha pedido un número específico. No queremos que las personas tengan que sepultarse en condiciones que no sean dignas”.

Por estos días, el cementerio está difundiendo a través de sus redes sociales y sitio web las medidas para ingresar en el caso de funerales, que implican el uso estricto de mascarillas, la toma de temperatura antes de entrar, y un máximo de tres autos por ceremonia. Estas precauciones los han ayudado a no tener ningún funcionario contagiado, aseguró Said.

Del mismo modo, explicó el director, la entidad distingue dos tipos de funerales, “si son COVID o no son COVID”. Para los COVID, el protocolo es estricto: los cuerpos llegan en una urna sellada y envueltos en una bolsa impermeable, y además se toman otros resguardos, como rociar líquido desinfectante. En este caso se admite el ingreso un auto con familiares como máximo. Todo con el fin de que tanto los deudos como los funcionarios del recinto “se sientan seguros”.