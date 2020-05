Alcaldesa de La Pintana pide “hoteles sanitarios” para implementar cuarentenas en comunas vulnerables

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, aseguró que no ha existido fiscalización de la cuarentena parcial decretada en su comuna y alertó sobre la necesidad de hoteles sanitarias para enfrentar el hacinamiento y evitar los contagios de Covid-19.

“Nos preocupa mucho, porque sólo pasa a ser un titular entrar a una cuarentena. Que respetemos la cuarentena es casi imposible si no hay fiscalización, no sacamos nada que de 100 personas sólo respeten 99 porque con mucho esfuerzo la gente ha vivido en 40 metros cuadrados que es el promedio de las viviendas“, dijo la autoridad en Radio Universo.

“Lo estamos pasando muy mal, porque en esta cuarentena parcial que comenzó el jueves hemos visto muchas cosas, como la falta de dotación militar y policial para hacer efectiva esta cuarentena que es la mitad de La Pintana (…) Es urgente donde hay hacinamiento, sacar al contagiado. Eso significa una mayor coordinación y disponibilidad de hoteles sanitarios para comunas vulnerables”, agregó.

Pizarro también alertó que algunas personas no respetarán la cuarentena, porque necesitan trabajar. “Hay personas responsables pero hay un porcentaje importante que no la respeta porque hay trabajadores informarles, de trabajos no esenciales como peluquerías, botillerías que se ven obligados a cerrar pero no están considerados en los bonos“, dijo.

“Eso nos preocupa porque la gente tiene que comer, entonces hay una dificultad en cumplir esta cuarentena. Es una desigualdad cómo vivimos este aislamiento en este desequilibrio nacional, donde vemos que unos pueden vivir el aislamiento y otros no”, agregó.