Mañalich: “En la medida que no controlemos la epidemia a la brevedad, la recesión va a ser mucho más profunda”

Tras el anuncio de las nuevas medidas sanitarias para las regiones Metropolitana y Antofagasta, y ya concluido el fin de semana largo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich se refirió a las críticas que el Gobierno ha recibido por los mensajes entregados a la ciudadanía.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias —señales conjuntas—, y consultado por la periodista Mónica Rincón acerca de si “le preocupan más” las consecuencias sanitarias o económicas de la crisis, Mañalich respondió que “esa dicotomía es un poco falsa, en la medida que no controlemos la epidemia a la brevedad, las consecuencias económicas van a ser mucho más graves y la recesión va a ser mucho más profunda“.

Agregó que “hay que hacer la pérdida ahora, porque de lo contrario, estas variables van a ser mucho peores después“, en alusión a la situación crítica que vive Chile y el resto de los países producto de la pandemia, en especial en materia de empleo.

Además, el ministro insistió en que “yo no veo ambivalencia” en los mensajes entregados. “Lo que hemos tratado de hacer desde el punto de vista de corresponsabilidad con los ciudadanos no está funcionando. Por eso tuvimos que endurecer no sólo el lenguaje, sino que los actos“, argumentó, junto con la mención de las fiscalizaciones que ha realizado la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra.

El titular de Salud insistió en que el aumento de las cifras se explica en un 90% por la cantidad de testeos y en un 10% por el incremento de los casos. “Evidentemente estamos en una meseta y ojalá este plano dure lo más que se pueda. Nos estamos acercando a una meseta de casos nuevos“, remarcó.

Respecto de los recursos para enfrentar la crisis, Mañalich afirmó que “la infraestructura hospitalaria está muy holgada y puede tolerar un aumento muy significativo de casos, que en mi opinión no va a ocurrir (…) tenemos un horizonte tranquilo muy distinto a los de países que no tomaron medidas a tiempo”.