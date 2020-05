Bárbara Figueroa y Francisco Eguiguren debatieron sobre materias laborales en conmemoración del Día del Trabajador

Este viernes se conmemora un nuevo Día del Trabajador en el país, instancia que se celebra en medio de la incertidumbre económica y laboral que está produciendo por estos días el brote de coronavirus en el país.

En ello, un intenso debate mantuvieron la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), Bárbara Figueroa, y el diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Trabajo, Francisco Eguiguren.

Lo primero, fue comentar las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en el marco de la importante alza que informó el INE respecto a la tasa de desempleo en el primer trimestre del año, el cual llegó al 8,2%: “siendo muy realista tenemos una ley de protección del empleo que subsidia el salario, es el propio trabajador quien lo hace. A nuestro juicio no es la única ni la mejor manera, no siempre las políticas deben ser sobre los hombros de los trabajadores”

Por su parte, el diputado aseveró que: “hoy es un aniversario muy especial, marcado por una pandemia que ha hecho estragos importantes. El Gobierno ha sabido oponerse a etas situación y ponerse en el peor de los escenario. Por eso ha generado distintos instrumentos, lo que yo espero, la oposición y organizaciones de trabajadores estemos unido en esto, porque podemos marcar la diferencia. Hay que valorar lo que está haciendo el gobierno y la postura de parte de la oposición

Respecto a los temas de la Ley de Ingreso Mínimo Garantizado y Ley de Protección del Empleo, Bárbara Figueroa sostuvo que: “acá todos hemos tenido voluntad de construir, por lo tanto cuando acá se hacen llamados a la unidad, sin ser escuchados por parte del ejecutivo, entonces yo tengo que decir que cuando hay voluntad, se agradece. Nosotros hemos hecho propuestas, pero ni el ejecutivo ni el Congreso nos han escuchado”, dijo.

Declaraciones que fueron respondidas por Francisco Eguiguren: “yo le diría que la comisión del trabajo ha transformado todo lo inadmisible en admisible. Eso habla de que una comisión que si me dicen que no ha oído, la verdad no sé que es. Todos los proyectos de ley se han escuchado, si no todas, casi todas, por lo tanto lo que dice Bárbara (Figueroa) es una imputación injusta“.

Al finaliza, comentaron la repartición montos por parte de ejecutivos de Cencosud (casi 90 mil millones), en medio de haberse acogido a la Ley de Protección del Empleo: “lo que lamentablemente estamos viendo ahora, es que cuando este proyecto de discutió en 7 días y en menos de 48 horas se presentan este tipo de situaciones. Yo saludo que se estén haciendo reforman, para que no se perpetúen, pero lo que uno hubiese esperado es que las norma para evitar las practicas abusivas se hubiesen hecho antes. Acá no basta solo con proteger el empleo. Ya basta de darle guante blanco a los empresarios“, comentó Figueroa.

Mientras que Eguiguren sostuvo que: “lo que es importantes de que acá no podemos aceptar abusos de parte de las empresas para acogerse a la ley de protección del empleo. Hay que ser rigurosos para sancionar con cárcel y devolución de dineros. Si una empresa se acoge a todo esto, es que lo mínimo no se repartan dinero y se le retengan esos montos. No es posible que solo los trabajadores asuman los costos de la crisis. Es indigno, impresentable, de que la alta gerencia y los directores se repartan dineros cuando se están acogiendo a la ley”, cerró.