Alcalde de Puente Alto: “No ha llegado un solo peso a los municipios para ir en ayuda social”

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, sostuvo en ADN Hoy que la ayuda financiera del Gobierno a municipios es tan importante como las cuarentenas.

“El coronavirus también está muy presente en el sector oriente de la comuna, entonces me parecería razonable instaurar la cuarentena en ese sector”, comenzó sosteniendo Codina.

“Siempre venga con ayuda financiera”, agregó.

Ya que sostuvo que “desde mediados de marzo hasta el día de hoy no ha llegado un solo peso a los municipios para ir en ayuda social“.

“No se trata solo de decretar cuarentena, esa es la parte médica, también se trata de que el Estado entregue los fondos necesarios para que la gente logre salir adelante”, afirmó.

Declarando sobre los anuncios de Gobierno y los paquetes de ayuda por el coronavirus que “si bien se están elaborando, las cosas se tienen que transformar en realidad“.

“A mediados de marzo cuando se hace el anuncio de los 100 millones de dólares en ayuda a los pequeños comerciantes, ya estamos en mayo prácticamente y todavía no existe, no solo un traspaso de los recursos, todavía no está claro la forma de distribuirlos”, destacó.

“Estamos en una urgencia y no sirven estos recursos en dos meses más“, concluyó.