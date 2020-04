Al menos cinco manifestantes resultaron heridos en La Florida tras disparos desde vehículo particular

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de ser atacadas a tiros por un grupo de civiles abordo de un vehículo particular, en medio de una manifestación en la comuna de La Florida.

Alrededor de 30 manifestantes, previo al inicio del toque de queda, se reunieron en la intersección de las venidas Trinidad con Vicuña Mackenna para expresar su rechazo contra las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros, en el día del aniversario de la policía uniformada.

Los agresores dispararon, de acuerdo con testigos, en al menos diez oportunidades. “Pensé que eran petardos, fue súper rápido. De repente la gente se empezó a tirar al suelo. Yo también me tiré al suelo, porque ahí ‘caché’ lo que en realidad era. Algo me rozó en la mano, no sé si fue un balazo o un perdigón. Y ahí vi que toda la gente estaba herida, un tipo al lado mío me pidió que lo ayudara, tenía un balazo en la pierna”, dijo uno de ellos a 24 Horas, citado por La Tercera.

“(Los manifestantes) hicieron una fogata pequeña, que no estaba interrumpiendo el tránsito, y estábamos arriba de la vereda, no estábamos en la calle. Y en un momento se sintió una cantidad de disparos y empezó a caer la gente”, dijo otro al mismo canal.

Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz Insunza, mientras que el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) iniciar la indagatoria.