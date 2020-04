Colmed: Lo único que se puede certificar en un carnet es que la persona cumplió la cuarentena que se le indicó

Inés Guerrero, prosecretaria nacional del Colegio Médico, aseguró que no existen argumentos científicos para entregar un carnet de alta o inmunidad a los pacientes recuperados de Covid-19.

“Quizás, lo único que se puede certificar en un carnet es que la persona cumplió la cuarentena que se le indicó, pero eso no le da certeza de estar sano, que no esté contagiando, que no se va a volver a infectar, no da ninguna de esas certezas, porque científicamente todavía no están esas certezas”, dijo en ADN Hoy.

“Creo que un carnet de alta es muy complejo, es imposible darlo (…) Ahora, carnet de inmunidad tampoco se puede asegurar porque no está determinada cuándo está inmune la persona, eso lo estamos aprendiendo recién“, agregó.

Guerrero, además, aseguró que todavía no están las condiciones sanitarias para comenzar a hablar de una normalidad nueva y que habría que esperar “por lo menos hasta dos o tres semanas más”.

“No hemos llegado siquiera a la meseta de esta ola. Pero si estoy de acuerdo con el ministro (Mañalich) de empezar a planificar cómo se va a hacer, en cuánto tiempo, en qué condiciones. Hoy, volver o empezar a pensar prontamente en esta normalidad nueva , creo que no es el momento”, dijo.