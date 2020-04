Alcalde de Puente Alto reiteró necesidad de cuarentena total, siempre que haya ayuda económica

Este domingo, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, reiteró el llamado al Gobierno de establecer cuarentena total en la comuna.

Lo anterior, respecto del alto número de contagios en la zona, sumado a los problemas económicos que atraviesa. En entrevista con CNN Chile y CHV noticias, Codina indicó que “la cuarentena obligatoria es necesaria, pero sólo si viene acompañada de ayuda financiera, sino, se comete un grave error”.

El encargado comunal comentó que aún no se ha recibido apoyo económico: “Hemos visto disposición, pero seguimos esperando los recursos. Entiendo que hay buenas intenciones, pero la burocracia se ha transformado en uno de los principales aliados de la pandemia. Si no eliminamos burocracia y no hacemos que los recursos lleguen rápido, van a llegar tarde”.

A raíz de esto, Codina un llamado a las autoridades, para que colaboren con los municipios, porque de lo contrario, “vamos a llegar a una situación de desfinanciamiento en los próximos meses”.

Por otra parte, aseguró las labores que ha llevado a cabo la municipalidad para evitar la propagación del coronavirus son insuficientes, y que se requiere mayor fiscalización, ya que hay escasez en los controles.

“Me parece una excelente idea que haya una ley que le permita al municipio por lo menos pedir el carnet de identidad. Son situaciones paradójicas que, en vez de dotar a los municipios de atribuciones para colaborar con el gobierno central, seguimos amarrados de manos como ha sido históricamente”, finalizó.